Джинсы Levi's позапрошлого столетия продали за рекордную сумму

Раритетные джинсы Levi's 1880-х годов были проданы на аукционе в городке Ацтек (штат Нью-Мексико) за 87 000 долларов.

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Об этом сообщает CNN.

Известно, что покупателями стали 23-летний Кайл Хоутнер и ветеран рынка винтажного денима Зип Стивенсон. Стивенсон почти три десятилетия руководил мастерской в ​​Лос-Анджелесе, но никогда не видел пары в таком состоянии. Отмечается, что он впервые услышал об этих джинсах около пяти лет назад, когда они были обнаружены Майклом Харрисом, который "за пять лет обыскал не менее 50 заброшенных шахт".

Существует очень мало подобных экземпляров — все они хранятся в музеях и слишком хрупки, чтобы их носить.

Стивенсон отметил, что эта пара удивительно долговечна и их можно даже носить.

"На джинсах есть места, которые можно немного укрепить, но в остальном это супер-пупер крепкие джинсы, – отметил он. – Я легко могу представить, как их носят Джонни Депп или Джейсон Момоа", — сказал он.

Четырехдневный фестиваль в торговом центре Durango Vintage Festivus устраивает эксперт по винтажным джинсам Брит Итон, который назвал поиск подобных вещей зависимостью.

"Мне нужен был "хедлайнер", конкурирующий с артистами, которых я пригласил. Я знал, что эти джинсы будут главной прелестью", – сказал он CNN.

Также Итон признался, что поначалу не собирался продавать джинсы, поэтому выставил их по столь огромной цене.

На данный момент раритетные джинсы хранятся в сейфе магазина Stevenson's Denim Doctors в Лос-Анджелесе и доступны для просмотра по предварительной записи.

Ранее мы писали, что бренд Levi's всерьез озаботился вопросом сохранения природы. Так, компания внедряет инновационные ткани, например, "котонизированную" коноплю, и технологии, которые позволяют использовать меньше ресурсов при производстве.

А в прошлом году Leviʼs открыл в США магазин SecondHand, где продаются винтажные вещи, которые американцы с удовольствием покупают. Бренд делает акцент на том, что его одежда с годами "становится только лучше".