Джинси Levi's позаминулого сторіччя продали за рекордну суму

Раритетні джинси Levi's 1880-х були продані на аукціоні в містечку Ацтек (штат Нью-Мексико) за 87 000 доларів.

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Про це повідомляє CNN.

Відомо, що покупцями стали 23-річний Кайл Хоутнер та ветеран ринку вінтажного деніму Зіп Стівенсон. Стівенсон майже три десятиліття керував майстернею в Лос-Анджелесі, але ніколи не бачив пари штанів в такому стані. Зазначається, що він уперше почув про ці джинси близько п'яти років тому, коли їх знайшов Майкл Гарріс, який "за п'ять років обшукав не менше 50 занедбаних шахт".

Існує дуже мало подібних екземплярів — усі вони зберігаються в музеях і дуже крихкі, щоб їх носити.

Стівенсон зазначив, що ця пара напрочуд довговічна і їх можна навіть носити.

"На джинсах є місця, які можна трохи зміцнити, але в іншому це суперміцні джинси, – зазначив він. – Я легко можу уявити, як їх носять Джонні Депп чи Джейсон Момоа", – сказав він.

Чотириденний фестиваль у торговому центрі Durango Vintage Festivus влаштовує експерт із вінтажних джинсів Бріт Ітон, який назвав пошук подібних речей залежністю.

"Мені потрібен був "хедлайнер", який конкурував би з артистами, яких я запросив. Я знав, що ці джинси будуть головною красою", — сказав він CNN.

Також Ітон зізнався, що спочатку не збирався продавати джинси, тому виставив їх за такою величезною ціною.

Нині раритетні джинси зберігаються в сейфі магазину Stevenson's Denim Doctors у Лос-Анджелесі та доступні для перегляду за попереднім записом.

Раніше ми писали, що бренд Levi's серйозно перейнявся питанням збереження природи. Так, компанія впроваджує інноваційні тканини, наприклад, "котонізовані" коноплі, та технології, які дозволяють використовувати менше ресурсів при виробництві.

А минулого року Levi's відкрив у США магазин SecondHand, де продаються вінтажні речі, які американці із задоволенням купують. Бренд наголошує на тому, що його одяг з роками "стає тільки кращим".