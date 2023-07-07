Ева Мендес прокомментировала актерскую игру Райана Гослинга

Знаменитость вспомнила их совместный проект "Место под соснами".

49-летняя американская актриса Ева Мендес высказалась об актерской работе своего мужа Райана Гослинга.

В посте, опубликованном в Instagram, звезда экрана показала архивные кадры из фильма 2013 года "Место под соснами", в котором они с Райаном познакомились.

Мендес написала: "Мой человек. Моя жизнь.... Сказать, что он лучший актер, с которым я когда-либо работала, — ничего не сказать".

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Мать двоих добавила: "Спасибо блестящей и прекрасной Грете Гервиг", добавив цитату о Гослинге из нового интервью режиссера "Барби".

Райан Гослинг и Ева Мендес

"Это некая комбинация Марлона Брандо, Джина Уайлдера, Джона Берримора, Джона Траволты", — описала актерскую игру Гослинга Гервинг.

Она использовала ту же цитату, чтобы поместить поверх одного из фрагментов их криминально-драмового фильма 2013 года, который изобразил их как семью из трех человек, борющуюся с трудностями.

Также 49-летняя актриса показала ролик с кадрами новой роли Кена своего мужа в фильме "Барби" с Марго Робби.

Райан Гослинг

Две звезды, которые воспитывают общих дочерей Эсмеральду, 8, и Амаду, 7, известны тем, что держат подробности своих отношений в тайне.

Напомним, Райан Гослинг высказался о своей возлюбленной Еве Мендес.

Также Фокус писал о секрете сияющего лица Евы Мендес.