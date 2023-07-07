"Я просто похлопала его по плечу": Бритни Спирс прокомментировала нападение в Вегасе

Певицу ударил охранник баскетболиста Виктора Вембаньямы, когда певица хотела с ним сфотографироваться.

Бритни Спирс написала пост в Instagram, комментируя неприятный инцидент в Лас-Вегасе. Когда певица хотела сфотографироваться с баскетболистом Виктором Вембаньямой, его охранник ударил ее по лицу. Об этом пишет People.

Новичок НБА говорит, что Спирс "схватила" его до того, как сработала охрана. А Спирс в своем посте утверждает, что просто "похлопала его по плечу".

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41-летняя певица заявила, что похлопала его, привлекая его внимание, когда узнала Виктора в отеле ARIA в Лас-Вегасе. И просто хотела поздравить его с успехом.

Она добавила, что охранник Дамиан Смитом ударил ее так сильно, что она чуть не упала, и она явно не была готова к такой реакции.

Пост Бритни Спирс

Бритни также поблагодарила своих поклонников и полицейское управление Лас-Вегаса за "огромное количество любви и поддержки", которые она получила.

Спирс сказала: "Я просто похлопала его по плечу. Его охрана тут же ударила меня по лицу, не оглядываясь, на глазах у толпы. Меня чуть не сбили с ног, и очки слетели с моего лица".

Поп-звезда назвала эту историю "очень неловкой, чтобы поделиться с миром", но это уже случилось, то она решила рассказать, как все было.

Бритни заявила, что ее служба безопасности никогда ни на кого не нападала, несмотря на то, что фанаты десятилетиями окружали ее толпой.

"Меня постоянно окружают люди. На самом деле, в ту ночь меня окружила группа из не менее 20 фанатов. Моя служба безопасности не напала ни на кого из них", — сказала Бритни Спирс. Она сказала, что говорит открыто, потому что посчитала важным поделиться этой историей и "призвать знаменитостей в глазах общественности подать пример и относиться ко всем людям с уважением".

Спирс также сообщила, что не получила извинений от Вембаньямы или его команды, но надеется, что они будут.

Бритни Спирс в Вегасе сразу после инцидента

Ее комментарии прозвучали всего через несколько часов после того, Виктор Вембаньяма рассказал о предполагаемом нападении на пресс-конференции .

Он отверг версию событий поп-звезды, утверждая, что она пыталась схватить его сзади, что вынудило его команду действовать.

"Я не видел, что произошло, потому что шел прямо, и нам сказали: "Не останавливайтесь". Но этот человек схватил меня сзади — не за плечо, она схватила меня сзади — и поэтому я просто знаю, что охрана оттолкнула ее", — пояснил баскетболист.

Вембаньяма сказал, что не знает, что именно произошло со Спирс и что именно сделал его охранник.

"Охрана оттолкнула ее. Я не стал смотреть, я хотел зайти в ресторан и насладиться прекрасным ужином", — заявил баскетболист.

Новичок "Сан-Антонио Сперс" сказал, что он не знал, кем была женщина, подошедшая к нему, пока ему не рассказали, что это была Спирс несколько часов спустя.

"Сначала я подумал, что они шутят, но да, это, оказывается, была Бритни Спирс", — резюмировал Вембаньяма.

Муж Спирс Асгари также опубликовал в своей истории в Instagram заявление, в котором защищал свою жену, которая, по его словам, подверглась "физическому насилию", и раскритиковал службу безопасности Вембаньямы. Но отметил, что сам 19-летний баскетболист ни в чем не виноват.

"Насильственное поведение вышедшего из-под контроля охранника не должно бросать тень на достижения великого молодого человека, находящегося на подъеме. Вина должна лежать на трусе, который сделал это, на людях, которые наняли его без надлежащей проверки, и на систематической культуре пренебрежения женщинами в спорте и развлечениях ", — сказал он.

Напомним, инцидент между Бритни Спирс и Вембаньямой произошел в Лас-Вегасе днем ранее. Очевидцы утверждали, что Бритни ударили с такой силой, что она упала. Но нашла в себе силы подняться и пройти к своему столику в ресторане.