Принц взял дочь на парад в честь Дня Независимости США в Монтесито, а после фанаты поняли, что образ малышки повторил образ ее кузины Шарлотты.

Двухлетняя дочь герцога и герцогини Сассекских была сфотографирована с Гарри на параде в честь Дня независимости в Монтесито всего за несколько часов до того, как ее дедушка король Карл III посетил свою вторую церемонию коронации в Эдинбурге. И ее образ копировал наряд принцессы Шарлотты. Об этом пишет Daily Mail.

Принцесса Лилибет была одета в синее платье с узором, белые носки и красные туфельки. Классический наряд напоминал тот, который носила принцесса Шарлотта, когда она прощалась с Канадой вместе с принцем Джорджем и их родителями после восьмидневного турне по стране в 2016 году.

Шарлотта, которой тогда было 16 месяцев, была одета в платье с голубым рисунком, белые колготки, кардиган и красные башмачки.

Кейт Миддлтон с маленькой Шарлоттой на руках Фото: Getty Images

Впрочем, такие же детские красные туфельки носил и сам принц Гарри в середине 1980-х годов.

Герцог Сассекский , казалось, подчеркнул свой уход из королевской семьи, когда он взял свою дочь на празднование Дня независимости 4 июля в Монтесито, подчеркнув, что он теперь больше американец, чем британец.

Но пока он показывал двухлетней Лилибет деревенское дорожное шоу Ассоциации Монтесито, его отец, король Чарльз, готовился к одному из самых важных моментов своего правления: второй коронации в стране, которую его любимый второй сын когда-то называл домом.

В сопровождении членов семьи, включая принца Уильяма и Кейт Миддлтон, король и королева Камилла присутствовали на коронации в соборе Святого Джайлса в Эдинбурге.

Вторую коронацию принц Гарри не посетил. Но на той, которая прошла в Вестминстерском аббатстве, он присутствовал. Правда, в Великобритании принц провел меньше суток, вернувшись в Калифорнию на день рождения своего сына Арчи.

Сейчас, как стало известно, принц Гарри собирается в Африку, чтобы снимать проект о дикой природе для Netflix.

Он обожает Ботсвану, о чем говорил несколько раз в интервью. И на третье свидание он позвал Меган Маркл именно в Африку. И свой новый проект он если и будет снимать, то без жены. Меган и дети останутся в Монтесито.