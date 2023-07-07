В Москве чуть не сгорел культовый ресторан "Пушкинъ"

Ресторан был открыт в 1999 году, его посещали Анджелина Джоли и Билл Клинтон.

Вчера в Москве за считанные часы произошло сразу несколько пожаров. Горел бизнес-центр на Тверской, а потом огонь перекинулся на крышу ресторана дворянской кухни "Кафе Пушкинъ". Об этом пишет URA.

Пожар в ресторанах "Пушкинъ" и расположенном рядом ресторане паназиатской кухни "Турандот" стал третьим пожаром в столице РФ.

Пожар в Москве

Сначала пожар случился в бизнес-центре "Ямская-Сити". Позже в лабораторном корпусе Института органической химии в Москве произошел взрыв. В бизнес-центре оказались заблокированы люди, один из них погиб.

После произошло возгорание в культовом заведении из допутинских времен, получившем рекомендацию гида Мишлен.

Во время пожара в здании "Пушкинъ" находилось 14 пар молодоженов. Там проходило афтепати после свадебных торжеств.

Вечеринку пришлось прервать, всех посетителей эвакуировали. Так что обошлось без пострадавших.

"Москва не выдержала наших нагрузок и сгорела", — прокомментировал пожар один из женихов, который находился в ресторане во время происшествия. Позже, в пресс-службе Maison Dellos, владельца ресторана, опровергли информацию о пожаре. Там уточнили, что огонь был в соседнем здании.

Напомним, ресторан дворянской кухни "Кафе Пушкинъ" работает с 1999 года. Заведение регулярно входило в международные рейтинги. А в 2021 году "Кафе Пушкинъ" получил рекомендацию гида Michelin. Ресторан входит в топ-50 лучших ресторанов Москвы.

Ресторан "Пушкинъ" Фото: Сноб

Ресторан "Пушкинъ" Фото: Сноб

В разное время в этом ресторане обедали и ужинали Анджелина Джоли, Шер, Уилл Смит, Билл Клинтон, Нурсултан Назарбаев, Биньямин Нетаньяху и многие другие.

Ресторан открыл бизнесмен Андрей Деллос, сын известного архитектора и героя французского сопротивления и эстрадной певицы. Работая в "Интуристе", он постоянно сталкивался с тем, что иностранцы спрашивали его: "Где кафе "Пушкин"?" о котором пел известный шансонье Жильбер Беко в песне "Натали" 1964 года. Так что с названием Деллос определился сразу.

Ресторатор Андрей Деллос Фото: Сноб

Обставляя ресторан антиквариатом, он вдохновлялся стилем своих бабушек и дедушек, которые после "уплотнения" занимали самую маленькую комнатку в своей бывшей квартире и в своем бывшем доме.

Позже Деллос открыл рестораны "Пушкинъ" в Париже и Катаре. Также ему принадлежит сеть быстрого питания "Му-му" и ресторан Betony в Нью-Йорке с одной звездой Мишлен.

Напомним, пожар в центре Москвы случился и в бизнес-центре. Пока нет сообщений о том, что послужило причиной всех вчерашних пожаров в российской столице.