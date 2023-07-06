Люди заблокированы в огне: в крупном бизнес-центре Москвы случился пожар (видео)

По данным росСМИ, возгорание произошло на втором этаже четырехэтажного административного здания. В результате пожара пострадало 3 человека.

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В Москве тушат пожар в крупном бизнес-центре на 3-й улице Ямского поля. Из здания спасли 11 человек, трое из них пострадали. Об этом сообщает московское издание MSK1.RU.

По данным издания, открытое горение уже ликвидировали. В столичном управлении МЧС сообщили, что возгорание произошло на втором этаже четырехэтажного административного здания. Там расположены танцевальные и театральные студии, некоторым посетителям во время эвакуации путь преградил огонь.

Российский Telegram-канал "Shot" уточняет, что в здании оказались заблокированы несколько человек. Из-за дыма они не могут покинуть офисы и просят о помощи. Возгорание, по некоторым данным, произошло на складе одежды, который располагается на втором этаже четырехэтажного здания. На месте работают спецслужбы.

Тем временем московская прокуратура сообщает, что тушение пожара еще идет, а информация о пострадавших уточняется. Ведомство контролирует установление обстоятельств и причин пожара.

Напомним, что 29 июня в Нижнем Новгороде произошел масштабный пожар, дым от которого можно было увидеть в разных частях города.

А также росСМИ 29 июня сообщили, что в Санкт-Петербурге пенсионерка пыталась сжечь офис "Сбербанка", выкрикнув "Слава Украине".