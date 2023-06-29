В Нижнем Новгороде загорелся химзавод: от ожогов умер водитель фуры, — СК РФ (видео)

На территории предприятия загорелась цистерна. Мужчина получил ожоги 90% тела. По данным росСМИ, пожар охватил 800 квадратных метров.

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В Нижнем Новгороде произошел масштабный пожар, дым от которого можно было увидеть в разных частях города. Об этом сообщили 29 июня в региональном медиа.

Со ссылкой на Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) России авторы контента проинформировали, что огонь тушат 51 человек и 14 машин.

Позже, ссылаясь на МЧС, журналисты передали, что пожар был ликвидирован на площади 800 квадратных метров.

Последствия и причины пожара на предприятии

Пресс-служба Государственной инспекции труда в Нижегородской области написала, что пожар произошел на территории завода "Бальзам".

Вследствие того, что загорелась цистерна, умер водитель грузовика. По данным госинспекции, он получил ожоги 90% тела.

Пресс-служба Следственного управления СК РФ в Нижегородской области написала, что правоохранители возбудили дело по факту возгорания вблизи химического завода.

Следователи будут расследовать нарушение требований промышленной безопасности. Предварительно, как говорится в публикации СК, на территории завода произошло возгорание цистерны с химическим составом. Также пресс-служба подтвердила гибель одного человека в результате пожара.

Позже со ссылкой на МЧС РФ в региональном медиа проинформировали, что пожар на химзаводе возник в результате возгорания растворителя во время перекачки.

"Далее огонь перекинулся на ту секцию, куда сливали горючую смесь. Там произошел уже второй взрыв", — объяснили авторы контента.

Напомним, росСМИ 29 июня сообщили, что в Санкт-Петербурге пенсионерка пыталась сжечь офис "Сбербанка", выкрикнув "Слава Украине".

27 июня в сети распространили видео, на котором молния убивает мужчину в Краснодарском крае. Молния ударила ему в голову.