Точно в голову: в России молния убила крымчанина, когда он бежал по дороге (видео)

По словам журналистов, полиция Краснодарского края назначила проверку из-за попадания молнии.

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В Краснодарском крае (Россия) молния попала точно в голову мужчине, что повлекло его мгновенную смерть. Соответствующее видео публикуют российские медиа.

На кадрах видно, что молния ударила в голову 49-летнего мужчины, когда он перебегал дорогу под дождем. Он скончался на месте.

По информации издания, погибший приехал на хутор Ленина Краснодарского края из Симферополя для закупки фруктов и овощей, которые собирался перепродать в оккупированном Крыму. Трагедия произошла возле продуктовой базы.

Примечательно, что после случившегося в местной полиции назначили проверку.

"Кого там собираются проверять — неясно", – удивляются журналисты.

Напомним, в 2022 году подводный вулкан Тонга вызвал самую сильную грозу в истории, которая продлилась около 11 часов и распространилась на 240 километров. На пике количество вспышек в минуту достигло рекордных 2 600, а всего их было зафиксировано около 192 000.

Также СМИ рассказали, что американка Кимберли Кроун мыла сковороду на своей кухне в июне 2009 года, когда молния прошла через крышу и ударила ее прямо в грудь. Теперь женщина может чувствовать приближение грозы.