"Чувствовала только огонь": женщина пережила удар молнии и теперь знает, когда будет гроза

Инцидент произошел летом 2009 года. За пять минут в городе было зарегистрировано 1200 ударов молнии. Кимберли Кроун услышала два громких удара.

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Кимберли Кроун из Форни, штат Техас, США, мыла сковороду на своей кухне в июне 2009 года, когда молния прошла через крышу и ударила ее прям в грудь. Об этом пишет The Mirror.

Женщина, пережившая сокрушительный удар молнии на глазах у своих шестерых детей, утверждает, что теперь может чувствовать приближение грозы.

За пять минут в городе было зарегистрировано 1200 ударов молнии, и Кимберли услышала два громких удара. Мгновением позже молния пробила дыру в потолке кухни, отскочила от сковороды, которую она держала в руках, и ударила американку в грудь.

"Я подняла сковородку вот так, переложила, и не успела я даже поднести ее к этой руке, как молния пробила встраиваемый светильник. Я помню боль, помню запах гари. Я чувствовала только огонь, и все, о чем я могла думать, это о том, как бы мне хотелось, чтобы это поскорее закончилось", — рассказала Кимберли ABC News.

На помощь пришел ее девятилетний сын Тристан, который позвонил в службу спасения. Он сказал диспетчеру, что молния прошла через потолок и что его маме очень больно.

На помощь пришел ее девятилетний сын Тристан, который позвонил в службу спасения Фото: Youtube/The Weather Channel

Издание отмечает, что была опубликована запись звонка, на которой слышно, как расстроенный мальчик просит приехать скорую помощь, умоляя маму не умирать.

Еще одна молния ударила в дом в другой комнате, в результате чего взорвался семейный компьютер. Служба скорой помощи прибыла через шестнадцать минут, и Кимберли срочно доставили в ближайшую больницу, где она провела следующие три дня. Американка провела 26 часов в отделении скорой помощи, прежде чем ее госпитализировали. В результате удара молнии у нее начались страшные припадки.

Два года спустя, в 2011 году, Кимберли рассказала, что теперь она может чувствовать приближающуюся грозу, но при этом у нее болит грудь.

"Мне все еще больно. Когда приближается гроза, мне становится очень тесно в груди. Что касается удара молнии, вы всегда будете бояться. Вы всегда будете нервничать", — говорит американка.

Женщина по-прежнему страдает от приступов головокружения и подвержена странным приступам жара. Кроме того, левая сторона ее тела слабее правой. Последний раз она появлялась на публике в 2017 году, когда пожертвовала продукты в продовольственную кладовую Форни.

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