У Нижньому Новгороді загорівся хімзавод: від опіків помер водій фури, — СК РФ (відео)

На території підприємства загорілася цистерна. Чоловік отримав опіки 90% тіла. За даними росЗМІ, пожежа охопила 800 квадратних метрів.

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У Нижньому Новгороді сталася масштабна пожежа, дим від якої можна було побачити в різних частинах міста. Про це повідомили 29 червня у регіональному медіа.

З посиланням на Міністерство надзвичайних ситуацій (МНС) Росії автори контенту проінформували, що вогонь тушать 51 особа та 14 машин.

Пізніше, посилаючись на МНС, журналісти передали, що пожежа була ліквідована на площі 800 квадратних метрів.

Наслідки та причини пожежі на підприємстві

Пресслужба Державної інспекції праці у Нижньогородській області написала, що пожежа сталася на території заводу "Бальзам".

Внаслідок того, що загорілася цистерна, помер водій вантажівки. За даними держінспекції, він отримав опіки 90% тіла.

Пресслужба Слідчого управління СК РФ у Нижньогородській області написала, що правоохоронці порушили справу за фактом займання поблизу хімічного заводу.

Слідчі розслідуватимуть порушення вимог промислової безпеки. Попередньо, як йдеться у публікації СК, на території заводу сталося займання цистерни з хімічним складом. Також пресслужба підтвердила загибель однієї особи внаслідок пожежі.

Пізніше з посиланням на МНС РФ у регіональному медіа проінформували, що пожежа на хімзаводі виникла внаслідок спалаху розчинника під час перекачування.

"Далі вогонь перекинувся на ту секцію, куди зливали горючу суміш. Там стався вже другий вибух", — пояснили автори контенту.

Нагадаємо, росЗМІ 29 червня повідомили, що у Санкт-Петербурзі пенсіонерка намагалась спалити офіс "Сбербанку", викрикнувши "Слава Україні".

27 червня у мережі поширили відео, на якому блискавка вбиває чоловіка у Краснодарському краї. Блискавка вдарила йому у голову.