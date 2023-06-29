Крикнула "Слава Україні" і підпалила офіс "Сбербанку": у Росії затримали бабцю-"диверсантку"

Жінка підготувалася до "диверсії" заздалегідь і прихопила з собою в сумку дві пляшки з бензином. Суміш вона розлила у приміщенні офісу.

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У російському Санкт-Петербурзі пенсіонерка спробувала спалити офіс "Сбербанку". Вчинити такий "акт" її переконали шахраї. Про це повідомляє російське медіа Baza.

Зазначається, що до відділення фінансової установи 66-річна жінка принесла дві пляшки бензина і розлила його у приміщенні. Після цього дістала сірники і під гасло "Слава Україні" підпалила суміш. Бензин зайнявся, але швидко згас сам по собі, тож внаслідок "диверсії" ніхто не постраждав.

Палійку затримали на місці злочину і викликали правоохороців. Жінка розповіла, що шахраї спілкувалися з нею кілька тижнів, і вона переказувала їм свої гроші. Кілька днів тому їй зателефонував "співробітник ФСБ" і повідомив, що вона стала фігуранткою у справі про допомогу ЗСУ. пенсіонерку заспокоїли, що її не будуть переслідувати, якщо вона спалить філію "Сбербанку".

Чи покарають бабцю — "диверсантку", не повідомляється.

Нагадаємо, що В Росії до ПВК "Вагнер" намагалися завербувати 87-річну пенсіонерку. Жінці прийшло запрошиння вступити до лав приватної військової компанії.

Раніше повідомлялося, що у окупованому Криму пенсіонерка в автобусі угледіла Степана Бандеру, який нахабно дивився їй в очі, і викликала поліції. В результаті затримали працівницю моргу, яка перебувала в салоні громадського транспорту.