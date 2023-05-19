Літня жінка їхала в громадському транспорті, коли її погляд зупинився на сусідці поруч. З ноги попутниці на неї поглядав нібито лідер українських націоналістів, а сама дівчина була у вишиванці.

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Пенсіонерка у Криму звернулася із заявою до поліції через татуювання із Степаном Бандерою, яке вона розгледіла на нозі у жінки, яка їхала із нею в автобусі. Про це повідомляє російське видання "Mash на волне".

Автобус їхав із Джанкоя до Севастополя. Увагу літньої жінки привернула дівчина, яка сіла поруч. З її ноги на пенсіонерку "зневажливо дивився сам Степан Бандера". Крім того, за словами бабці, пасажирка була у вишиванці.

Пенсіонерка викликала поліцію. "Екстремісткою" виявилася працівниця моргу. Вона була вдягнена у звичайну сукню, а "лідером українських націоналістів із зухвалим поглядом" на її нозі виявився ірландський актор Кілліан Мерфі.

Нагадаємо, що у РФ чоловік погрожував рознести ресторан української кухні "Байрактаром". Чоловік зателефонував до закладу і поцікавився, чи справді там готують страви української кухні.

Раніше в РФ до ПВК "Вагнер"намагалися завербувати 87-річну пенсіонерку. На День перемоги жінка отримала запрошення від Пригожина поповнити ряди найманців приватної військової компанії.