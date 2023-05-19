Пожилая женщина ехала в общественном транспорте, когда ее взгляд остановился на соседке рядом. С ноги попутчицы на нее поглядывал якобы лидер украинских националистов, а сама девушка была в вышиванке.

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Пенсионерка в Крыму обратилась с заявлением в полицию из-за татуировки со Степаном Бандерой, которую она разглядела на ноге у ехавшей с ней в автобусе женщины. Об этом сообщает российское издание "Mash на волне".

Автобус ехал из Джанкоя в Севастополь. Внимание пожилой женщины привлекла севшая рядом девушка. С ее ноги на пенсионерку "пренебрежительно смотрел сам Степан Бандера". Кроме того, по словам бабки, пассажирка была в вышиванку.

Пенсионерка вызвала полицию. "Экстремисткой" оказалась работница морга. Она была одета в обычное платье, а "лидером украинских националистов с дерзким взглядом" на ее ноге оказался ирландский актер Киллиан Мерфи.

Напомним, что в РФ мужчина угрожал разнести ресторан украинской кухни "Байрактаром". Муж позвонил в заведение и поинтересовался, действительно ли там готовят блюда украинской кухни.

Ранее в РФ в ЧВК "Вагнер" пытались завербовать 87-летнюю пенсионерку. В День победы женщина получила приглашение от Пригожина пополнить ряды наемников частной военной компании.