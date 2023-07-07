Ким Кардашьян надела пояс с бриллиантом стоимостью 2 миллиона долларов

Знаменитость продемонстрировала дорогостоящее украшение в праздничные выходные 4 июля.

42-летняя американская телевизионная звезда Ким Кардашьян продемонстрировал внушительный аксессуар с бриллиантом, появившись на белой вечеринке магната спортивного мерчендайзинга Майкла Рубина в честь Дня независимости США в Хэмптоне. Об этом пишет Daily Mail.

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Бывшая жена Канье Уэста надела пояс-цепочку на талию с очень редким 17-каратным бриллиантом грушевидной формы от бренда Messika. Стоимость камня оценивается примерно в 2 миллиона долларов.

Компания поделилась британским таблоидом, что "пояс", как они его назвали, был сделан на заказ только для Кардашьян. В ювелирном бренде добавили, что образ был результатом совместной работы Ким и ее стилиста Даниэль Леви.

Ким Кардашьян Фото: Instagram/kimkardashian

Выход с роскошным камнем состоялся через семь лет после того, как мать четверых детей ограбили в парижском отеле во время недели моды. Тогда Ким угрожали пистолетом, а после ее связали и оставили в ванной. Злоумышленники скрылись с драгоценностями звезды на 10 миллионов долларов. После этого Кардашьян меньше и реже носит дорогостоящие украшения.

Ким Кардашьян и Майкл Рубин Фото: Instagram/kimkardashian

На вечеринку Майкла Рубина Ким оделась так, чтобы произвести впечатление. Она надела укороченный топ, который демонстрировал ее подтянутый живот, а также юбку в тон.

Также Фокус писал о других гостях вечеринки Майкла Рубина.