Без розового и макияжа: Марго Робби в черно-белой фотосессии для французского глянца

Актриса показала, что кукольный образ – всего лишь образ, а ее глубина и серьезность как актрисы никуда не делись.

33-летняя австралийская актриса Марго Робби, которая сейчас занята промоушеном своего нового фильма "Барби", у своих поклонников ассоциируется только с этой знаменитой куклой и розовым цветом. В мировых столицах блондинка неизменно появляется на премьерах в ансамблях, которые повторяют наряды Барби. Тем удивительнее и непривычнее видеть ее на страницах журнала M Le Magazine du Monde, где она мало того, что снялась в черно-белой фотосессии, но еще позирует в очень сдержанных и элегантных нарядах, не имеющих ничего общего с легким и незамысловатым стилем куклы.

Героиня Марго – известная кукла, родившаяся на заре 1960-х годов, которая имеет идеальный белокурый цвет и фигуру. Однако Робби не для того решила продюсировать картину и сыграть в ней главную роль, чтобы изобразить объектную женщину. Фильм режиссера Греты Гервиг, который выйдет в кинотеатрах 19 июля, с язвительной иронией ставит под сомнение патриархат. На самом деле фильм гораздо глубже, чем кажется, а Кен и Барби, изгнанные из идеального кукольного мира в реальность – те же Адам и Ева, которых после грехопадения попросилди из Эдемского сада.

На снимках для французского журнала авторства Микаэля Янссона Марго показала обратную сторону, где превалирует серьезность, сдержанность и уверенность в себе, подкрепленныя опытом и успехом.

На ее лице практически незаметен макияж, волосы гладко причесаны и собраны в хвост, а ансамбли черно-белые и продуманные.

Ранее Фокус писал, что Марго Робби для премьеры в Мексике выбрала культовый образ Барби из 1990-х. На красную дорожку в Хуаресе актриса вышла в розовом коротком платье, который копировал образ куклы Earring Magic Barbie, выпущенной примерно в 1991 году.