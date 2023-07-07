Марго Робби повторила культовый образ Барби из 1990-х на премьере в Мексике

Марго Робби, Райан Гослинг и Америка Феррера продолжают промо-тур фильма "Барби", который стал культовым еще до премьеры.

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Марго Робби, которая сыграла главную роль в новом фильме "Барби", снова появилась в кукольном образе. Для премьеры в Мексике она выбрала культовый образ Барби из 1990-х. Об этом пишет Daily Mail.

На красную дорожку в Хуаресе 33-летняя австралийская актриса вышла в розовом коротком платье, который копировал образ куклы Earring Magic Barbie, выпущенной примерно в 1991 году.

Марго дополнила свой образ серьгами-кольцами и поясом из цепочек с подвесками: в точности, как у куклы Барби. И завершила наряд туфлями на шпильке. Даже ее волосы были уложены в точности, как у культовой куклы.

Марго Робби Фото: Getty Images

А Райан Гослинг выбрал пастельно-желтый костюм и черные мокасины с золотыми пряжками. Хотя у той самой куклы Барби был Кен в пару. Но Кен под названием Earring Magic Ken, одетый в сиреневую жилетку, сетчатую футболку и с серьгой в ухе внезапно оказался в центре грандиозного скандала. Ведь критики отметили его подозрительную схожесть со стереотипным геем. Игрушку окрестили "Геем Кеном" и в итоге сняли с продажи, несмотря на большой успех.

Серия кукол Earring Magic Фото: Соцсети

Внешность Кену радикально изменили после соцопроса, в котором дети попросили оставить друга Барби, но сделать его внешность более гламурной.

На премьере "Барби" также присутствовала актриса Америка Феррера. Звезда сериала "Дурнушка" в новом фильме играет роль Глории.

Премьера фильма "Барби" в Мексике Фото: Getty Images

В последнее время Марго потрясла поклонников множеством ослепительных розовых образов, продвигая фильм.

Ранее на этой неделе она выглядела потрясающе в двух стильных розовых нарядах, когда присутствовала на премьере фильма в Сеуле, Южная Корея.

Интересно, но когда в Майами в прошлом году снимали сцену с Барби и Кеном на роликовых коньках, больший ажиотаж вызвало появление Гослинга.

В недавнем интервью журналу Rolling Stone режиссер фильма о Барби Грета Гервиг объяснила, как она находит "захватывающим" то, как фанаты по-разному относятся к Робби.

"Когда мы снимали на Венис-Бич с Марго и Райаном в неоновых костюмах для катания на роликовых коньках, это было захватывающе, потому что все происходило прямо у нас на глазах. Люди подходили к Райану, давали ему пять и говорили: "Отлично, Райан, ты прекрасно выглядишь!". И ничего не говорили Робби", — рассказала Грета.

Трейлер фильма "Барби"

Сама Робби призналась, что съемки сцены на роликовых коньках ее смущали. Особенно, когда фото стали вирусными. По ее словам, сотни людей наблюдали за ней, так что было не слишком комфортно.

Фильм о Барби должен выйти в кинотеатрах 21 июля.

Синопсис фильма на IMDB гласит: "Кукла, живущая в "Стране Барби", исключена за то, что она недостаточно совершенна, и отправляется в приключение в реальном мире".

Напомним, на премьере в Сеуле Марго Робби показала два образа в стиле Барби: деловой костюм и платье с пышной юбкой. Все розового цвета.