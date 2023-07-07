Марго Роббі повторила культовий образ Барбі з 1990-х на прем'єрі в Мексиці

Марго Роббі, Раян Гослінг і Америка Феррера продовжують промо-тур фільму "Барбі", який став культовим ще до прем'єри.

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Марго Роббі, яка зіграла головну роль у новому фільмі "Барбі", знову з'явилася в ляльковому образі. Для прем'єри в Мексиці вона обрала культовий образ Барбі з 1990-х. Про це пише Daily Mail.

На червону доріжку в Хуаресі 33-річна австралійська акторка вийшла в рожевій короткій сукні, яка копіювала образ ляльки Earring Magic Barbie, випущеної приблизно 1991 року.

Марго доповнила свій образ сережками-кільцями і поясом з ланцюжків з підвісками: точнісінько, як у ляльки Барбі. І завершила вбрання туфлями на шпильці. Навіть її волосся було укладене точнісінько, як у культової ляльки.

Марго Роббі Фото: Getty Images

А Раян Гослінг вибрав пастельно-жовтий костюм і чорні мокасини із золотими пряжками. Хоча у тієї самої ляльки Барбі був Кен у пару. Але Кен під назвою Earring Magic Ken, вдягнений у бузкову жилетку, сітчасту футболку і з сережкою у вусі раптово опинився в центрі грандіозного скандалу. Адже критики відзначили його підозрілу схожість зі стереотипним геєм. Іграшку охрестили "Геєм Кеном" і зрештою зняли з продажу, незважаючи на великий успіх.

Серія ляльок Earring Magic Фото: Соцмережi

Зовнішність Кену радикально змінили після соцопитування, в якому діти попросили залишити друга Барбі, але зробити його зовнішність більш гламурною.

На прем'єрі "Барбі" також була присутня актриса Америка Феррера. Зірка серіалу "Погануля" в новому фільмі грає роль Глорії.

Прем'єра фільму "Барбі" в Мексиці Фото: Getty Images

Останнім часом Марго вразила шанувальників безліччю сліпучих рожевих образів, просуваючи фільм.

Раніше цього тижня вона мала приголомшливий вигляд у двох стильних рожевих вбраннях, коли була присутня на прем'єрі фільму в Сеулі, Південна Корея.

Цікаво, але коли в Маямі торік знімали сцену з Барбі та Кеном на роликових ковзанах, більший ажіотаж викликала поява Гослінга.

У недавньому інтерв'ю журналу Rolling Stone режисерка фільму про Барбі Ґрета Ґервіґ пояснила, як вона знаходить "захопливим" те, як фанати по-різному ставляться до Роббі.

"Коли ми знімали на Веніс-Біч із Марго та Раяном у неонових костюмах для катання на роликових ковзанах, це було захопливо, тому що все відбувалося просто у нас на очах. Люди підходили до Раяна, давали йому п'ять і говорили: "Чудово, Раяне, ти маєш чудовий вигляд!". І нічого не говорили Роббі", — розповіла Грета.

Трейлер фільму "Барбі"

Сама Роббі зізналася, що зйомки сцени на роликових ковзанах її бентежили. Особливо, коли фото стали вірусними. За її словами, сотні людей спостерігали за нею, тож було не надто комфортно.

Фільм про Барбі має вийти в кінотеатрах 21 липня.

Синопсис фільму на IMDB свідчить: "Лялька, що живе в "Країні Барбі", виключена через те, що вона недостатньо досконала, і вирушає в пригоду в реальному світі".

Нагадаємо, на прем'єрі в Сеулі Марго Роббі показала два образи в стилі Барбі: діловий костюм і сукню з пишною спідницею. Усе рожевого кольору.