Хейли Бибер продемонстрировала идеальный маникюр на лето 2023 (фото)

Модель показала нежный маникюр с летним рисунком.

26-летняя американская модель Хейли Бибер продемонстрировала идеальный маникюр на лето 2023 года. Снимками супруга Джастина Бибера поделилась в своем Instagram-аккаунте с почти 50 млн подписчиков.

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Основательница косметического бренда Rhode Beauty не новичок, когда дело доходит до стильных маникюрных дизайнов, и ее образ для Дня независимости США не стал исключением. Бибер представила поклонникам серию фотографий, в частности своего платья и макияжа, а также праздничного дизайна ногтей.

Звезда подиумов позировала с вишней на одном из снимков, демонстрируя классический французский маникюр, нарисованный на ее ногтях миндалевидной формы, который был дополнительно подчеркнут ее фирменным глянцевым верхним слоем и рисунком вишни на безымянных пальцах.

Хейли Бибер Фото: Instagram haileybieber

Также в карусели она поделилась фотографиями своей собаки Пигги, спящей на ее подушке, и своим роскошным образом для ежегодной белой вечеринки Майкла Рубина, где ее сопровождал ее муж Джастин Бибер.

"Здесь все улыбаются, кроме Пигги", — подписала она публикацию, имея в виду своего сонного щенка.

Хотя Бибер опубликовала несколько фотографий в разных позах, демонстрируя свое облегающее белое платье, которое соответствовало полностью белому дресс-коду вечеринки, именно на ее ногти действительно стоит обратить внимание.

Хейли Бибер

Ранее Фокус писал, что Хейли Бибер украсила свой образ бриллиантами на сумму более 360 тысяч долларов.