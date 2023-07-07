Джессика Симпсон примерила смелые джинсы с цепочками вместо штанин за $1300

Свои смелые образы знаменитость дополнила драгоценностями из собственной коллекции.

42-летняя американская певица, актриса и телеведущая Джессика Симпсон появилась на страницах журнала High Fashion в образе звезды июльской обложки Bustle, примерив стильные образы, пишет Page Six.

Одним из самых смелых ансамблей стал образ в "полуштанах" бренда GCDS за $1305. Смелые джинсовые брюки, которые изначально были созданы дизайнером Амелией Хэмлин для показа лейбла во время Недели моды в Милане, дополнены белым бралеттом Calle Del Mar в рубчик и трусами для фотосессии поп-звезды.

На другом фото Джессика позирует в белом латексном лифчике и трусиках от Elisa Poppy и в платье с вырезом от Sir, дополнив бриллиантовыми украшениями из собственной коллекции.

"Возможно, это последний раз, когда я ношу драгоценности, мне, возможно, придется продать их. У меня нет сил занимать деньги у моей матери снова", — призналась она.

Симпсон, как известно, выкупила свой одноименный бренд за 54 миллиона долларов в 2021 году, используя собственный дом в качестве залога, и призналась, что с тех пор денег не хватало.

"Когда она выкупала бренд, я сказала ей, что если ты уверена, что хочешь это сделать, тебе просто придется немного затянуть пояс. Тебе придется жить не так экстравагантно", — рассказала журналистам мать Джессики Тина.

Ранее Симпсон опровергла слухи о том, что она использовала препарат Ozempic для похудения.

"Это сила воли. Люди хотят, чтобы я снова пила? Потому что тогда я была тяжелее. Или они хотят, чтобы я родила еще одного ребенка? Мое тело не может этого сделать", – заявила звезда, добавив, что ей повезло с генетикой, что позволяет долгие годы сохранять свои параметры.

Ранее Фокус писал, что Джессика Симпсон обвинила журнал Vogue в предвзятом отношении к ее телу и к ее груди.