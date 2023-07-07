Дуа Липа показала новые фотографии с бойфрендом

Звезда публикует в своих соцсетях яркие снимки с отдыха.

27-летняя британская певица Дуа Липа продемонстрировала свою фигуру в бикини на нескольких снимках с отдыха, а также поделилась фотографиями со своим возлюбленным, 42-летним французским режиссером Роменом Гравасом. Соответствующие изображения со своего путешествия на Сифнос звезда сцены опубликовала в Instagram-аккаунте.

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Знаменитость показала свое подтянутое и стройное телосложение на нескольких снимках в крошечных бикини.

Дуа Липа Фото: Instagram @dualipa Дуа Липа Фото: Instagram @dualipa

На фотографиях с бойфрендом звезда сцены косовского происхождения выглядела счастливой. На одном фото они держались за руки и смеялись, а на втором позировали в полный рост у стены в полностью черных образах.

Впервые о новых отношениях Дуа Липы с французским режиссером начали говорить в начале этого года после того, как звезд вместе заметили на вечеринке в Лондоне. Впрочем, официально они не комментировали свой роман.

Как пара Ромен и Дуа дебютировали на на красной дорожке Каннского кинофестиваля-2023.

До этого британская певица более двух лет встречалась с Анваром Хадидом, братом Беллы и Джиджи Хадид. В конце 2021 они объявили о расставании, а инсайдеры сообщали, что графики знаменитостей кардинально различались, что и стало поводом закончить отношения.

Также Фокус писал, что Дуа Липа трогательно поздравила возлюбленного с днем рождения.