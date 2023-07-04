Дуа Липа трогательно поздравила бойфренда с днем рождения (фото)

Французскому режиссеру Ромену Гаврасу исполнилось 42 года.

Related video

27-летняя британская певица Дуа Липа поздравила своего бойфренда, французского режиссера Ромена Гавраса, с днем рождения 4 июля 2023 года. Трогательным снимком звезда сцены делится в Instagram с более 88 млн подписчиков.

"С днем рождения, крошка 💞", — обратилась к возлюбленному артистка косовского происхождения в день его 42-летия.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

На фото Дуа Липа обнимает своего бойфренда. Он одет в полностью белый образ. Между тем певица выбрала мини-платье в горошек. Влюбленные обнимаются и двигаются вперед.

Дуа Липа и Ромен Гаврас

"Нет.. Это должен был быть я", "Все: Это должен быть я 😢", "Сегодня буквально мой день рождения, так что, думаю, мы с Дуа тоже встречаемся", — пишут в комментариях подписчики британской знаменитости.

Дуа Липа и французский режиссер спровоцировали слухи о своем романе зимой 2023 года. Их несколько раз заметили на совместных вечеринках и частных встречах. Уже в мае они впервые вышли в свет как пара. Это произошло во время ежегодного кинофестиваля в Каннах.

Дуа Липа и Ромен Гаврас Фото: Getty Images

Напомним, Дуа Липа показала, как выглядела в детстве.

Также Фокус писал о дебюте Дуа Липы и Ромена Гавраса на Каннском кинофестивале-2023.