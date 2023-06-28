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Стиль жизни

Дуа Липа показала свои детские фотографии

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Фото: Getty | Дуа Липа

Звезда сцены поздравила милыми фото маму с Днем рождения.

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27-летняя британская певица Дуа Липа опубликовала свои детские фотографии в Instagram-аккаунте. Трогательный жест знаменитость сделала в честь Дня рождения мамы Анесы Липы.

"С Днем Рождения Мама!!! Моя защитница!!! Самая гламурная женщина, которую я знаю ✨Я люблю тебя ❤️❤️❤️❤️ @anesalipa", — подписала звезда сцены очаровательные архивные фотографии.

На одной из детских снимков Анеса держала Дуа в младенчестве, с любовью глядя на свою дочь, а на заднем плане стоял большой букет ярких цветов.

Дуа Липа с мамой Fullscreen
Дуа Липа с мамой
Фото: Instagram @dualipa

Затем певица поделилась второй фотографией, на которой она выглядит немного старше, высовывая язык в камеру. На фоне пышного сада Анеса счастливо улыбалась, держа на руках свою малышку.

Дуа Липа с мамой Fullscreen
Дуа Липа с мамой
Фото: Instagram @dualipa

За день до этого Анесса опубликовала в своем Instagram-аккаунте совместную фотографию с дочкой, сделанную во время семейной однодневной поездки на Брайтонский пирс в Англии.

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Напомним, Дуа Липа впервые вышла на публику с новым бойфрендом, 41-летним французским режиссером Роменом Гаврасом. Тем самым звезда сцены официально подтвердила их отношения.

Также Фокус писал, что Дуа Липа показала купальник за 147 тысяч гривен.