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Стиль жизни

Дуа Липа показала купальник за 147 тысяч гривен (фото, видео)

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Фото: instagram.com/dualipa

Роскошный образ звезды взят из ее последней коллекции, созданной в сотрудничестве с Versace.

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27-летняя британская певица Дуа Липа полностью посвятила себя Barbiecore для новой кампании, продвигающей ее сотрудничество с Versace. Звезда сцены продемонстрировала ярко-розовый купальник за 147 тысяч гривен. Соответствующие фотографии девушка опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

На снимках Липа позировала рядом с кабриолетом Cadillac такого же цвета, как и ее купальник. Она была одета в бикини-топ Crystal Greca (90 тысяч гривен) и плавки (56,5 тысяч гривен) из своей коллекции, украшенный золотыми цепочками. Звезда сцены косовского происхождения завершила образ различными украшениями, подходящей сумочкой, а волосы собрала в высокий хвост.

"ЛЕТО ПРИБЛИЖАЕТСЯ", — подписала снимок Донателла Версаче в своем Instagram, отметив поп-звезду.

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Липа также поделилась несколькими закулисными снимками и видео со съемок с подписью: "~ солнце уходит ~".

Сравнение с Барби уместно, так как Липа появляется в грядущем фильме Греты Гервиг в образе синеволосой русалки.

Также Фокус писал, что Дуа Липа впервые вышла на публику с новым бойфрендом, 41-летним французским режиссером Роменом Гаврасом. Тем самым звезда сцены официально подтвердила их отношения.