Дуа Ліпа показала купальник за 147 тисяч гривень (фото, відео)

Розкішний образ зірки взято з її останньої колекції, створеної у співпраці з Versace.

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27-річна британська співачка Дуа Ліпа повністю присвятила себе Barbiecore для нової кампанії, що просуває її співпрацю з Versace. Зірка сцени продемонструвала яскраво-рожевий купальник за 147 тисяч гривень. Відповідні фотографії дівчина опублікувала у своєму Instagram-акаунті.

На знімках Липа позувала поруч із кабріолетом Cadillac такого ж кольору, як і її купальник. Вона була одягнена в бікіні-топ Crystal Greca (90 тисяч гривень) і плавки (56,5 тисяч гривень) зі своєї колекції, прикрашений золотими ланцюжками. Зірка сцени косовського походження завершила образ різними прикрасами, відповідною сумочкою, а волосся зібрала у високий хвіст.

"ЛІТО НАближається", — підписала знімок Донателла Версаче у своєму Instagram, відмітивши поп-зірку.

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Ліпа також поділилася кількома закулісними знімками і відео зі зйомок із підписом: "~ сонце йде ~".

Порівняння з Барбі доречне, оскільки Ліпа з'являється в прийдешньому фільмі Грети Гервіг в образі синьоволосої русалки.

Також Фокус писав, що Дуа Ліпа вперше вийшла на публіку з новим бойфрендом, 41-річним французьким режисером Роменом Гаврасом. Тим самим зірка сцени офіційно підтвердила їхні стосунки.