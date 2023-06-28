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Стиль життя

Дуа Ліпа показала свої дитячі фотографії

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Фото: Getty | Дуа Ліпа

Зірка сцени привітала милими фото маму з Днем народження.

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27-річна британська співачка Дуа Ліпа опублікувала свої дитячі фотографії в Instagram-акаунті. Зворушливий жест знаменитість зробила на честь Дня народження мами Анеси Липи.

"З Днем Народження Мама!!! Моя захисниця!!! Найгламурніша жінка, яку я знаю ✨Я люблю тебе ❤️❤️❤️❤️ @anesalipa", — підписала зірка сцени чарівні архівні фотографії.

На одній з дитячих знімків Анеса тримала Дуа в дитинстві, з любов'ю дивлячись на свою доньку, а на задньому плані стояв великий букет яскравих квітів.

Дуа Ліпа з мамою Fullscreen
Дуа Ліпа з мамою
Фото: Instagram @dualipa

Потім співачка поділилася другою фотографією, на якій вона виглядає трохи старшою, висовуючи язик у камеру. На тлі пишного саду Анеса щасливо посміхалася, тримаючи на руках свою дитину.

Дуа Ліпа з мамою Fullscreen
Дуа Ліпа з мамою
Фото: Instagram @dualipa

За день до цього Анесса опублікувала у своєму Instagram-акаунті спільну фотографію з донькою, зроблену під час сімейної одноденної поїздки на Брайтонський пірс в Англії.

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Нагадаємо, Дуа Ліпа вперше вийшла на публіку з новим бойфрендом, 41-річним французьким режисером Роменом Гаврасом. Тим самим зірка сцени офіційно підтвердила їхні стосунки.

Також Фокус писав, що Дуа Ліпа показала купальник за 147 тисяч гривень.