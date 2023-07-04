Дуа Ліпа зворушливо привітала бойфренда з днем народження (фото)

Французькому режисеру Ромену Гаврасу виповнилося 42 роки.

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27-річна британська співачка Дуа Ліпа привітала свого бойфренда, французького режисера Ромена Гавраса, з днем народження 4 липня 2023. Зворушливим знімком зірка сцени ділиться в Instagram з понад 88 млн підписників.

"З днем народження, крихітко 💞", — звернулася до коханого артистка косовського походження в день його 42-річчя.

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На фото Дуа Ліпа обіймає свого бойфренда. Він одягнений у повністю білий образ. Тим часом співачка обрала мінісукню в горошок. Закохані обіймаються та рухаються вперед.

Дуа Ліпа та Ромен Гаврас

"Ні.. Це мав бути я", "Всі: Це повинен бути я 😢", "Сьогодні буквально мій день народження, тож, думаю, ми з Дуа теж зустрічаємося", — пишуть у коментарях підписники британської знаменитості.

Дуа Ліпа та французький режисер спровокували чутки про свій роман взимку 2023. Їх кілька разів помітили на спільних вечірках та приватних зустрічах. Уже у травні 2023 вони вперше вийшли у світ як пара. Це сталося під час щорічного кінофестивалю в Каннах.

Дуа Ліпа та Ромен Гаврас Фото: Getty Images

Нагадаємо, Дуа Ліпа показала, як виглядала в дитинстві.

Також Фокус писав про дебют Дуа Ліпи та Ромена Гавраса на Каннському кінофестивалі-2023.