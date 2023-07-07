Не смешивайте молоко с фруктами. Диетолог назвала 3 побочных эффекта

Сочетание фруктов и молока может показаться привлекательным, но оно может иметь некоторые весьма неблагоприятные последствия для организма.

Летом из-за невыносимой жары многие люди переходят на освежающие коктейли, приготовленные из фруктов и молока, чтобы охладиться. Однако вопрос о том, безопасно ли сочетать фрукты и молоко, остается предметом дискуссий. Какие возможные побочные эффекты могут возникнуть при смешивании фруктов с молоком? Об этом пишет Onlymyhealth.

Что происходит, когда вы смешиваете фрукты и молоко?

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При смешивании фруктов и молока происходят определенные химические реакции, которые могут привести к побочным эффектам. По словам диетолога Прии Бансал, "основная проблема заключается в разнице во времени переваривания, необходимом для фруктов и молока". Смешивание этих двух ингредиентов может нарушить процесс пищеварения, что приведет к следующим побочным эффектам:

Пищеварительный дискомфорт. Бансал сказала, что сочетание фруктов и молока может привести к вздутию живота и расстройству желудка. Фрукты быстро перевариваются в желудке, в то время как молоку нужно больше времени. Их смешивание может вызвать брожение и повышенное газообразование, что приведет к дискомфорту.

Усвоение питательных веществ. Еще одна проблема — это потенциальное влияние на усвоение питательных веществ. Диетолог подчеркнула, что фрукты естественным образом содержат кислоты и ферменты, которые могут препятствовать перевариванию молочных белков, таких как казеин. Это вмешательство может повлиять на способность организма усваивать основные питательные вещества из молока, снижая его общую пищевую ценность.

Можно ли совмещать фрукты и молоко?

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Хотя упомянутые выше побочные эффекты могут возникать при смешивании фруктов и молока, важно отметить, что индивидуальные реакции могут различаться. Некоторые люди могут хорошо переносить эту комбинацию, в то время как другие могут испытывать дискомфорт. Бансал подчеркнула, что все зависит от вида фруктов, количества молока и фруктов, а также способностей пищеварения конкретного человека.

Учитывая возможные побочные эффекты, рекомендуется соблюдать осторожность при сочетании фруктов и молока. Бансал сказала, что нет универсального ответа на вопрос, следует ли вам есть их вместе. Лучше всего прислушиваться к своему организму и обращать внимание на любые побочные реакции или дискомфорт, которые могут возникнуть после употребления данной комбинации. Если у вас проблемы с пищеварением или другие неприятные ощущения, возможно, стоит рассмотреть альтернативные способы употребления этих продуктов.

Побочные эффекты сочетания фруктов и молока

Фото: Freepik

Аллергические реакции. Диетолог отметила, что у некоторых людей может быть аллергия на определенные фрукты или молочные продукты. Сочетание этих двух факторов увеличивает риск возникновения аллергических реакций, таких как зуд, крапивница, или даже более серьезных симптомов, таких как затрудненное дыхание.

Увеличение веса. Смузи и коктейли, в которых сочетаются фрукты и молоко, могут быть калорийными. Бансал заявила, что чрезмерное потребление без учета размера порций, может привести к увеличению потребляемых калорий, что приведет к увеличению веса.

Несбалансированный состав питательных веществ. Фрукты и молоко содержат необходимые питательные вещества, но их сочетание может привести к дисбалансу. Например, фрукты богаты витамином С, который может препятствовать усвоению железа, содержащегося в молоке, влияя на общее усвоение питательных веществ.

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