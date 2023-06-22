Пить или не пить? Коровье молоко – вред, польза, альтернативы

Полки магазинов пестрят различными видами молока – овсяное, миндальное, рисовое. Что же не так с обычным коровьим молоком?

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Аллергия, тошнота, вздутие живота и кожные заболевания… Это не полный перечень проблем, к которым может привести употребление молока. Коровье молоко взрослым пить нельзя. Точка. Правда ли это, почему так произошло, и чем его заменять, нам рассказала нутрициолог, специалист по здоровому питанию Наталья Козак.

Лактоза и Ко

Коровье молоко содержит кальций, фосфор, селен, витамин А, D, В2, В12, а также 9 из 10 незаменимых аминокислот, имеет невысокую жирность, низкий гликемический индекс, а также имеет в составе молочный сахар – лактозу и казеин.

Лактоза – это натуральный сахар, который содержится в молочных продуктах, а казеин – один из белков молока. В связи с этим можно выделить две проблемы, связанные с употреблением молочных продуктов – непереносимость лактозы и аллергия на казеин.

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"Именно эти два компонента – лактоза и казеин могут вызывать дискомфорт в кишечнике или аллергические реакции. Другим людям, у которых нет подобных симптомов, нет смысла убирать молоко из своего рациона, так как все эти страшилки со слизью и гормонами не подтверждены авторитетными исследованиями" — говорит нутрициолог Наталья Козак.

Из этого следует, что коровье молоко нельзя употреблять только людям с непереносимостью лактозы и аллергией на казеин, потому что это негативно сказывается на их самочувствии и здоровье в целом.

А как быть с тем, что молочные продукты провоцируют дерматологические проблемы, в частности акне. "Болезненный вопрос о том, связано ли употребление молочных продуктов и акне. Исследования показывают взаимозависимость между общими нарушениями инсулинового профиля человека, а не просто наличие лактозы, казеина. Более того, лактоза отлично помогает усваивать кальций".

Не стоит демонизировать продукты, искать среди них плохие и хорошие. Каждый продукт имеет свою пищевую ценность и молоко не исключение.

Безлактозное молоко

На полках магазина также можно найти безлактозное молоко – это прекрасная альтернатива для людей с непереносимостью лактозы. Однако будет ошибкой думать, что это молоко не содержит лактозы. Безлактозное молоко – это самое обычное молоко, в которое добавлены ферменты для переваривания лактозы.

Важно знать, что безлактозное молоко также содержит молочный белок – казеин, поэтому людям с аллергией на белок молока употреблять такое молоко нельзя.

Растительное молоко

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В последнее время популярной альтернативой коровьему молоку стало растительное молоко.

"Растительное молоко популярно настолько, что количество вариаций сложно перечислить: соевое, овсяное, гречневое, рисовое, миндальное и другие. Цена за 1л иногда втрое выше, чем у оригинального продукта – говорит Наталья. Суть замены состоит в непереносимости коровьего молока или индивидуальных предпочтениях. В основном, растительное молоко содержит воду, перемолотую крупу или ореховую пудру, добавленные растительные масла для жирности, специи, витаминно-минеральные комплексы и стабилизаторы для предотвращения оседания частиц".

При выборе растительного молока важно обращать внимание на состав, дабы исключить аллергию на орехи, глютен и наличии скрытого сахара. Это прекрасная альтернатива коровьему молоку, если у вас аллергия или вы его не употребляете, но ищите свой напиток или основу для блюд.

Как видите, молоко – вполне полезный продукт и его можно употреблять всем, кому позволяет здоровье. Для людей с непереносимостью лактозы или аллергией на коровий белок есть альтернатива. Однако не забывайте, секрет здорового потребления любого молока – адекватная норма и безопасность для вашего организма.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.