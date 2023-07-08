Арнольд Шварценеггер показал свою очаровательную домашнюю свинку (фото)

Голливудский актер — настоящий фанат животных. В его доме прекрасно уживаются вместе сразу несколько питомцев: лабрадор, терьер, маламут, пони со смешным именем Виски, свинка и даже ослица Лулу.

75-летний американский актер и политик Арнольд Шварценеггер продемонстрировал поклонникам свою очаровательную домашнюю свинку и двух собак, шутя, что они "требовали больше времени в центре внимания". Соответствующее фото он опубликовал в Instagram.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Достаточно одного взгляда на социальные сети Шварценеггера, чтобы понять что голливудский актер является абсолютным любителем животных. Звезда "Терминатора" на протяжении многих лет регулярно публиковал фотографии и видео своих четвероногих членов семьи, особенно когда появляются новые любимцы. Накануне бывший губернатор Калифорнии показал Шнелли и двух своих собак — Шницеля и Датча.

"Шнелли, Шницель и Датч требовали больше времени в центре внимания", — пошутил актер в подписи к публикации.

На фотографии Арнольд сидит во внутреннем дворике своего дома, баюкая Шнелли на руках, а два его друга-собаки отдыхают рядом с ним. Актер был одет в синие джинсы и черную футболку, дополнив образ коричневыми ковбойскими сапогами и черной ковбойской шляпой.

Любовь Шварценеггера к своим животным более чем очевидна по его Instagram-аккаунту. Звезда объявил о появлении Шнелли в апреле этого года, опубликовав фотографию крошечного поросенка, сидящего у него на коленях вместе со своим йоркширским терьером по кличке Черри.

Датч, который, по-видимому, является аляскинским маламутом, был принят в семью в июле 2020 года. Черно-белый пес назван в честь персонажа Шварценеггера из его популярного научно-фантастического боевика "Хищник" (1987). Леонбергер Шницель попал в семью звезды в декабре 2021 года.

Ранее Фокус писал, что 113-килограммовый Арнольд Шварценеггер рассказал, из чего состоит его меню на день.