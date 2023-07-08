С ног на голову: в рекламе коллаборации Puma и Noah снялись более 100 голых людей (видео)

Создатели рекламы перевернули тему стрикинга с ног на голову и смешно подошли к рекламе новой коллаборации Noah и Puma.

Бренд повседневной мужской одежды Noah и гигант спортивной экипировки Puma очень творчески подошли в рекламе коллаборации, выпустив ролик "Полоса побед", обсуждение которого продолжается уже неделю и утихать не собирается. Дело в том, что создатели видео, креативное нью-йоркское агентство Chandelier Creative под руководством Брайана Биллоу из O Positive, придумало концепцию новой кампании "Dare to unbare" ("Не бойся обнажаться"), которая демонстрирует шикарную ретро-линию одежды Noah x PUMA на фоне теннисного матча, прерванного "стрикером".

Для тех, кто не в теме, стрикер – это человек, который выбегает на спортивные соревнования, будь то стадион или корт, в обнаженном виде и таким образом может даже на какое-то время сорвать соревнования. В ролике же тема стрикинга "перевернута с ног на голову", поскольку мужчина в одежде выбегает на теннисный корт, где игроки, как и все зрители на трибунах, совершенно голые. Его несвоевременное прерывание происходит в ключевой момент возвращения суперзвезды тенниса, что приводит к веселой и драматической теннисной истерике.

Секьюрити пытаются поймать хулигана, но он убегает, а через пару секунд, сбросив с себя всю одежду, сливается с толпой и возвращается на трибуны, как ни в чем не бывало.

"Было здорово работать с творческой командой, которая стремилась к прорыву. Перевернуть образ стрикера с ног на голову было круто. Кроме того, съемки с сотней обнаженных людей были не так уж плохи", – признался Биллоу.

В свою очередь креативный директор Chandelier Creative Майкл Скэнлон сказал, что работы Брайана прекрасно бросают вызов тому, как мы видим мир:

"В этом фильме мы хотели быть немного поэтичными, но нескромными. Определенно с намерением заставить людей думать и улыбаться".

Что касается коллекции, то ее центральным элементом является премиальная кожаная интерпретация Noah PUMA Star, доступная ограниченным тиражом. Star отдает дань уважения классическому дизайну PUMA Wimbledon 1970 года, а также знаменитым кроссовкам, отражающим легендарное наследие и влияние PUMA в сфере тенниса.

"Noah —– настоящие мастера своего дела, когда дело доходит до переосмысления классики. Работа с командой над переосмыслением предметов из спортивного архива PUMA стала редкой возможностью создать что-то новое, настоящую творческую синергию между двумя брендами — то же самое можно сказать и о кампании", – подчеркнула Александра Вейланд, старший руководитель отдела маркетинга PUMA Sportstyle.

Отойдя от современной гипертехнической одежды, коллекция воплощает характерную для Noah эстетику спортивной подготовки Восточного побережья. Среди примечательных вещей — кепка из хлопкового твила и велюровый жилет, демонстрирующие фирменный стиль бренда. В коллекцию также входят два свитера с круглым вырезом из френч терри с воротником в стиле регби и регулируемой талией с кулиской для дополнительной универсальности.

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