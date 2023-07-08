Дженнифер Лопес показала идеальный маникюр на лето 2023 (фото)

Маникюр звезде традиционно делал ее любимый нейл-мастер Том Бачик.

53-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес даже на выходных в кругу семьи старается выглядеть безупречно, не забывая о прическе, макияже, стильной одежде и, конечно же, маникюре. На своей странице в Facebook знаменитость похвасталась новым маникюром, который ей традиционно сделал знаменитый голливудский нейл-мастер Том Бачик.

Звезда не только показала новый образ, но и пожелала всем хороших выходных.

Как видно на фото, Том традиционно отдал предпочтение более естественным цветам, выбрав телесную базу. Оригинальности маникюру добавили золотые стикеры Latina, изображение Девы Марии и стразы. Детали работы он опубликовал в сторис своего Instagram.

Маникюр выглядит завершенно и, сложно не согласиться, дорого, ведь Джей Ло знает толк в люксовых вещах.

О том, что маникюр телесного цвета – тренд вне времени и показывает утонченный вкус и чувство стиля, говорилось уже неоднократно. Более того, многие знаменитости, в том числе королевские особы, демонстрируют возвращение к "голому" маникюру. Его главная изюминка – здоровые и ухоженные ногти, покрытые максимум прозрачной базой. Особенно любит его принцесса Уэльская Кейт Миддлтон.

Ранее Фокус писал, что Том Бачик, среди клиенток которого Селена Гомес, Ариана Гранде и многие представительницы высшего общества Нью-Йорка и Лос-Анджелеса, показал летний маникюр в стиле фильма "Русалочка" (Mermaidcore). Актриса Хейли Стайнфильд выбрала однотонное покрытие с нежно-мятным оттенком. Формой ногтей послужил "миндаль".