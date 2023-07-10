От одной принцессы к другой: любимые украшения Кейт Миддлтон, которые носила Диана

Принцесса Уэльская унаследовала некоторые из самых потрясающих вещей своей покойной свекрови. И одевая их, она чтит память Дианы Спенсер.

У принцессы Дианы при жизни в шкатулке с драгоценностями были восхитительные вещи. Часть из них получила Меган Маркл, когда вышла замуж за принца Гарри, часть осталась в семье Спенсер или была продана на аукционах. А некоторые украшения остались в королевской семье и теперь их носит Кейт Миддлтон на правах жены наследника престола. Об этом пишет Town And Country.

Это точно соответствует последним желаниям Дианы. Перед своей безвременной кончиной принцесса написала "письмо с пожеланиями", в котором говорилось: "Я хотела бы, чтобы вы передали все мои драгоценности моим сыновьям, чтобы их жены могли со временем получить их. Я оставляю точное разделение драгоценностей на ваше усмотрение".

Серьги с бриллиантами и жемчугом Южных морей

Эти элегантные серьги с бриллиантами и жемчугом были одними из любимых украшений Дианы.

Фото: Getty

Серьги с бриллиантами и жемчугом Южных морей на Кейт Миддлтон Фото: Getty

Кейт носила серьги на церемонии BAFTA 2019 в Лондоне, надевала на скачки в Аскоте, во время первого государственного визита во время начала правления короля Чарльза и даже на его коронацию.

Серьги с сапфирами и бриллиантами

Эти серьги изначально были свадебным подарком принцессе Диане, частью набора драгоценностей, подаренного наследным принцем Саудовской Аравии Фахдом.

Серьги с сапфирами и бриллиантами на Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Серьги с сапфирами и бриллиантами на принцессе Диане Фото: Getty Images

Принц Уильям подарил серьги Кейт после того, как сделал предложение в 2010 году, и она немного обновила их дизайн. Теперь они явно в числе ее любимых украшений.

Сапфировое обручальное кольцо

Пожалуй, самое известное украшение, унаследованное Кейт от принцессы Дианы, — обручальное кольцо с цейлонским сапфиром, окруженное 14 бриллиантами.

Сапфировое обручальное кольцо на Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Сапфировое обручальное кольцо на пальце принцессы Дианы Фото: Getty Images

Кольцо было создано британским ювелиром Garrard и выбрано принцем Чарльзом, когда он делал предложение Диане Спенсер в 1981 году. В 2010 году принц Уильям подарил кольцо Кейт Миддлтон на помолвку.

Жемчужный браслет

Этот жемчужный браслет, который часто носила принцесса Диана, был разработан Найджелом Милном в 1988 году. Кейт впервые надела этот браслет во время королевского тура по Германии в 2017 году.

Жемчужный браслет на Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Во время своего королевского тура с принцем Уильямом по Карибскому морю Кейт дополнила свой образ от Александра Маккуина именно этим браслетом своей свекрови.

Кембриджская тиара "Узелки любви"

Королева Елизавета часто одалживала украшения из своей грандиозной коллекции украшений другим членам королевской семьи. И они носили их годами.

Кембриджская тиара "Узелки любви" Фото: Getty Images

Так и случилось с тиарой Cambridge Lover's Knot , которая когда-то была фавориткой принцессы Дианы. После ее смерти тиару никто не носил, пока Кейт впервые не надела ее в 2015 году. С тех пор она стала одной из ее любимых тиар.

Колье с четырьмя нитями жемчуга

Это колье также из коллекции королевы Елизаветы.

Знаменитое жемчужное колье Фото: Getty Images

Его часто надевала принцесса Диана, например на государственный банкет в 1982 году, а Кейт впервые надела его на праздновании 70-летия свадьбы королевы и принца Филиппа в 2017 году. И она появлялась в нем на многих значительных официальных мероприятиях, в том числе и на коронации короля Чарльза в Шотландии.

Коллингвудские жемчужные серьги

Эти жемчужные серьги ювелиры бренда Collingwood преподнесли принцессе Диане в качестве свадебного подарка. Впервые она надела их за месяц до свадьбы с принцем Чарльзом и после появлялась в них очень часто. Кейт впервые надела серьги в 2017 году на государственном банкете в Испании.

Коллингвудские жемчужные серьги на Кейт Миддлтон Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Instagram

Кейт также надела эти серьги для официального портрета, сделанного на ее 40-летие. И на поминальную службу принца Филиппа весной 2022 года, сочетая их с одним из любимых узоров Дианы — в горошек.

Коллингвудские жемчужные серьги на принцессе Диане Фото: Getty Images

Для торжественного приема президента Южной Африки Сирила Рамафосы на параде конной гвардии принцесса Уэльская дополнила свой бордовый ансамбль серьгами своей покойной свекрови, а также брошью принцессы Уэльской с перьями, которая была подарена Диане королевой-матерью после ее помолвки с принцем Чарльзом.

Украшения принцессы Уэльской на Кейт Миддлтон Фото: Getty

И в последний раз она надевала их для шествия Ордена Подвязки 2023 года. Так что явно – серьги принцессы Дианы пришлись ей по душе и отлично дополняют ее стильные образы.

Обновленное сапфировое колье

Осенью 2020 года Кейт вышла в свет в ожерелье с кулоном, в котором, как оказалось, использовались драгоценные камни из знаменитой саудовской сапфировой гарнитуры принцессы Дианы.

Сапфировое колье на Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Это был подарок саудовской королевской семьи принцессе Уэльской по случаю ее свадьбы с Чарльзом.

Серьги Double Drop с сапфирами и бриллиантами

Эти серьги идеально подходят к обручальному кольцу Кейт Миддлтон, так что странно, что она впервые надела их только в 2022 году на церемонию Trooping the Color.

Серьги Double Drop с сапфирами и бриллиантами Фото: Getty

Она надевала их для поездки в Бостон, США и в этом году выбрала на несколько важных мероприятий.

Изумрудное колье-чокер

Одно из самых старинных украшений, которое надевала Кейт Миддлтон. Колье-чокер с крупными изумрудами ранее принадлежало королеве Марии Текской, бабушке королевы Елизаветы, которая предпочитала его носить с другими бриллиантовыми украшениями.

Принцесса Диана со своим братом и отцом Фото: charles.earl.spencer/instagram

Диана любила это эффектное колье и именно его она когда-то надела на голову, после того, как оно застряло у нее на лбу. Принцесса задала тренд. Но Кейт Миддлтон носила, как ожерелье, подчеркнув линию шеи и дополнив ярко-зеленое платье, которое она надела на вручение награды Earthshot Prize Awards в Бостоне.

Знаменитое изумрудное колье на Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Напомним, ранее Фокус писал о том, как члены королевской семьи Великобритании отмечали свои девичники и мальчишники перед свадьбой. Кейт Миддлтон, к слову, устроила шикарную вечеринку, на которой исполняла романтическую песню о любви.