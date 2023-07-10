Энрике Иглесиас и Анна Курникова тайно поженились через 20 лет отношений

О свадьбе знаменитостей случайно проговорился брат певца, Хулио Иглесиас-младший.

Певец Энрике Иглесиас и теннисистка Анна Курникова тайно поженились. Пара познакомилась в 2001 году. О свадьбе они официально не сообщали, о ней случайно проговорился старший брат исполнителя, певец Хулио Иглесиас-младший. Об этом пишет Marca.

Хулио Иглесиас-младший, старший сын знаменитого испанского певца, выступал на телешоу Sonsoles Oneg. Обсуждая свадьбу их сводной сестры Тамары Фалько с Иньиго Ониевой, Хулио непреднамеренно подтвердил, что Энрике теперь действительно официально женатый мужчина.

Энрике Иглесиас и Анна Курникова с детьми Фото: annakournikova/instagram

Оговорка застала всех врасплох, особенно ведущего Sonsoles Onega.

Хулио сообщил, что Энрике решил не присутствовать на свадьбе Тамары, объяснив это тем, что его брат просто не любит такие публичные мероприятия, и после признался, что Энрике не присутствовал на собственной свадьбе. И больше не сообщил никаких подробностей. Сами Энрике и Анна нечасто обновляют свои соцсети и там нет никаких известий о бракосочетании.

История любви Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой началась еще в 2001 году, когда они познакомились во время съемок клипа на его хит "Escape".

Клип Энрике Иглесиаса на песню Escape

Инсайдеры рассказывали, что между ними сразу проскочила искра, и они начали встречаться. В то время ему было 26 лет, а ей было 20, и она была на пике своей теннисной карьеры. В 2002 году пара впервые вышла в свет, посетив церемонию MTV Video Music Awards.

До Иглесиаса Курникова встречалась с хоккеистом Павлом Буре. А также была замужем за игроком NHL Сергея Федорова. В 2003 году в журнале The Hockey News появилось подтверждение от самого хоккеиста о том, что тайная свадьба была, но пара быстро рассталась.

Иглесиас, среди прочих, встречался с Дженнифер Лав Хьюитт и Кристиной Агилерой.

Отношения Иглесиаса и Курниковой никогда не были публичными. И они не давали интервью.

В 2004 году впервые появились слухи об их возможной помолвке. У Анны появилось кольцо с розовым бриллиантом на пальце.

В 2007-м Энрике заявил в интервью шведской газете Aftonbladet, что разошелся с теннисисткой. "Мы в разводе. Сейчас я одинок, но в этом нет ничего страшного", — рассказал певец. А потом заявил, что пошутил. Еще раз он так "пошутил" в 2014 году во время концерта в Лос-Анджелесе.

Энрике Иглесиас и Анна Курникова в 2010 году Фото: Getty Images

В 2008 году Анна Курникова заявила, что они с Энрике никогда не свяжут себя узами брака. Но отметила, что хотела бы завести детей, потому что ей нравится заботиться о ком-то.

В 2017 году у них родились близнецы Николас и Люси. Два года спустя у Энрике и Анны родилась дочь Мэри.

Энрике Иглесиас с детьми Фото: Instagram enriqueiglesias

С тех пор их считают счастливой и преданной семьей, скрывающей свою личную жизнь от посторонних глаз. В соцсетях крайне редко появляются их общие фото. Анна Курникова и Энрике Иглесиас часто постят снимки детей и не более.

Напомним, Энрике – младший ребенок из трех детей Хулио Иглесиаса и его первой жены Исабель Прейслер. 28 августа 2010 года Хулио Иглесиас объявил о своей женитьбе на бывшей модели Миранде Рейнсбургер после 20 лет отношений. У пары – пятеро детей.

Ранее Энрике Иглесиас и Анна Курникова поделились общим снимком, показав своих троих детей.