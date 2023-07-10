Впервые в истории: трансгендерная женщина победила на конкурсе "Мисс Нидерланды"

22-летняя Рикки Валери Колле признается, что ей пришлось преодолеть много физических и душевных испытаний ради победы на конкурсе. Теперь она готовится покорять "Мисс Вселенная".

Трансгендерная женщина впервые в истории стала победительницей конкурса красоты в Нидерландах. Теперь она поборется за статус "Мисс Вселенной". Об этом сообщает издание Daily Mail.

Речь идет о 22-летней Рикки Валери Колле. Она навсегда вошла в историю после своей победы на конкурсе "Мисс Нидерланды". Это первый случай в истории страны, когда трансгендерная женщина забирает титул.

Во время своего триумфа она была одета в платье красного цвета и не могла сдержать эмоций от происходящего. Корону ей вручала предшественница Она Муди, а также действующая "Мисс Вселенная" Р'Бонни Габриэль из Соединенных Штатов Америки.

Теперь она готовится принять участие в следующем этапе конкурса — "Мисс Вселенная". Пройдет он в декабре этого года в Сальвадоре, но точная дата станет известна чуть позже. За главный титул будут бороться участница из 24 стран, однако к Рикки Валери Колле будет приковано особое внимание.

"Я преодолела так много душевно и физически. Я благодарна за то, что услышала свое имя, когда было объявлено о финальном кастинге. Я очень нервничала, но в то же время была очень мотивирована, я действительно хотела воспользоваться этой возможностью", — написала Колле в своих соцсетях.

Примечательно, что девушка станет второй трансгендерной моделью, которая доберется до главного конкурса. В 2018 году Анджела Понсе из Испании стала первой трансгендерной женщиной, которая боролась за титул "Мисс Вселенная" и тогда она тоже не могла подумать, что дойдет до самого финального этапа.

Примечательно, что трансгендеры могут принимать участие в "битве" за короу с 2012 года, а Энн Джакраютатип, которая в 2022 году приобрела организацию "Мисс Вселенная", также идентифицирует себя как трансгендер.

Напомним, 26 мая сообщалось, что актриса Лаверн Кокс стала прототипом трансгендерной куклы Барби. По словам девушки, это большая победа для всего ЛГБТ-сообщества.