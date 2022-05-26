Актриса Лаверн Кокс стала прототипом трансгендерной куклы Барби

По словам Кокс, появление такой Барби – большая победа ЛГБТ-сообщества.

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50-летняя американская актриса, продюсер и ЛГБТ-активистка Лаверн Кокс (урожденный Родерик Лаверн Кокс), прославившаяся ролью Софии Бурсет в сериале Netflix "Оранжевый — хит сезона", стала прототипом первой куклы Барби-трансгендера, созданной компанией Mattel, сообщает Page Six.

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"Я не могу дождаться, когда фанаты найдут мою куклу на полках и получат возможность добавить в свою коллекцию куклу Барби, созданную по образцу трансгендера", — заявила она журналистам. По ее словам, это был "сюрреалистический опыт".

Она добавила, что кукла является "крупной победой для ЛГБТ-сообщества. Кокс утверждает, что кукла-трансгендер – это "надежда и возможность" для трансгендерных людей в год, когда "более 250 законодательных актов против трансгендеров были приняты законодательными собраниями штатов по всей стране".

"В этой среде, где транс-дети подвергаются нападкам, это также может быть празднованием трансгендерности, а также пространством для них, чтобы мечтать, понимать и напоминать, что трансгендеры прекрасны", – подчеркнула она.

Кокс активно участвовала в разработке дизайна куклы, в частности, советовала сделать ее "Более афроамериканкой".

Актриса призналась, что ее мать запрещала ей играть с куклами Барби, потому что она была мальчиком, и та не желала, чтобы сын увлекался подобными играми. После того, как Кокс исполнилось 30 лет, ее мать наконец смогла принять идентичность Лаверн и с тех пор на каждое рождество дарит ей куклу Барби.

[ + – ] Лаверна Кокс на ковровой дорожке Фото: Getty Images

Напомним, к Платиновому юбилею правления королевы Великобритании в Mattel представили лимитированную коллекцию Барби-королевы, которая поразительно напоминала Елизавету II. Игрушку стоимостью 75 фунтов стерлингов раскупили в первые сутки после появления ее в онлайн-магазине компании. Чтобы избежать ажиотажа, в одни руки продавали не более трех кукол.

Ранее Mattel создали куклы Барби в честь американской правозащитницы Розы Паркс и Салли Райд, которая стала американской женщиной в космосе.