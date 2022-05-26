Акторка Лаверн Кокс стала прототипом трансгендерної ляльки Барбі

За словами Кокс, поява такої Барбі — велика перемога ЛГБТ-спільноти.

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50-річна американська акторка, продюсерка й ЛГБТ-активістка Лаверн Кокс (уроджений Родерік Лаверн Кокс), яка прославилася роллю Софії Бурсет у серіалі Netflix "Помаранчевий — хіт сезону", стала прототипом першої ляльки Барбі-трансгендера, створеною компанією Mattel, повідомляє Page Six.

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"Я не можу дочекатися, коли фанати знайдуть мою ляльку на полицях і матимуть можливість додати до своєї колекції ляльку Барбі, створену на зразок трансгендера", — заявила вона журналістам. За її словами, це був "сюрреалістичний досвід".

Вона додала, що лялька є "великою перемогою для ЛГБТ-спільноти. Кокс стверджує, що лялька-трансгендер — це "надія і можливість" для трансгендерних людей на рік, коли "понад 250 законодавчих актів проти трансгендерів було ухвалено законодавчими зборами штатів по всій країні".

"У цьому середовищі, де транс-діти зазнають нападок, це також може бути святкуванням трансгендерності, а також простором для них, щоб мріяти, розуміти та нагадувати, що трансгендери прекрасні", — наголосила вона.

Кокс брала активну участь у розробці дизайну ляльки, зокрема, радила зробити її "більш афроамериканкою".

Акторка зізналася, що її мати забороняла їй грати з ляльками Барбі, бо вона була хлопчиком, і та не хотіла, щоб син захоплювався подібними іграми. Після того, як Кокс виповнилося 30 років, її мати нарешті змогла прийняти ідентичність Лаверн і з тих пір на кожне Різдво дарує їй ляльку Барбі.

[ + – ] Лаверна Кокс на килимовій доріжці Фото: Getty Images

Нагадаємо, до Платинового ювілею правління королеви Великобританії у Mattel представили лімітовану колекцію Барбі-королеви, яка нагадувала Єлизавету II. Іграшку вартістю 75 фунтів стерлінгів розкупили за першу добу після появи її в онлайн-магазині компанії. Щоб уникнути ажіотажу, в одні руки продавали не більше трьох ляльок.

Раніше Mattel створили ляльки Барбі на честь американської правозахисниці Рози Паркс та Саллі Райд, яка стала американською жінкою у космосі.