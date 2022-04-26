Ляльку Барбі в образі Єлизавети II розкупили в перший же день

Mattel випустила обмежену кількість ляльок до 96-річчя монарха та її Платинового ювілею.

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Лише один день знадобився компанії Mattel, яка випустила лімітовану колекцію ляльок Барбі в образі королеви Єлизавети II з нагоди її 96-річчя, щоб іграшку буквально змели з онлайн-майданчиків.

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Лялька коштувала $75 доларів, і можна було придбати не більше трьох штук в одні руки. Успіх іграшки пояснюється не лише популярністю монарха, яка найдовше править в британській історії, а й зовнішнім виглядом ляльки, яка не тільки схожа на Єлизавету II, а й одягнена в таке саме вбрання, в якому королева відзначала 60-річчя на троні.

Колекційна лялька продавалася в елегантній сукні кольору слонової кістки з блакитною стрічкою, прикрашеною орденами. Діадема, аксесуари та білі туфлі завершили образ іграшкової королеви.

Навіть упаковка Барбі-Єлизавети II була розроблена так, щоб відтворити тронний зал Букінгемського палацу для тих, "хто захоче залишити ляльку у своїй коробці, щоб зберегти її колекційну цінність".

Нагадаємо, у червні цього року Великобританія урочисто відзначатиме 70 років правління Її Величності. У день 96-річчя королеви Букінгемський палац представив її новий портрет, де вона зображена між двома білими поні.