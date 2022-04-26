Куклу Барби в образе Елизаветы II раскупили в первый же день

Mattel выпустила ограниченное количество кукол к 96-летию монарха и ее Платиновому юбилею.

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Всего один день понадобился компании Mattel, которая выпустила лимитированную коллекцию кукол Барби в образе королевы Елизаветы II по случаю ее 96-летия, чтобы игрушку буквально смели с онлайн-площадок.

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Кукла стоила $75 долларов, и можно было приобрести не более трех штук в одни руки. Успех игрушки объясняется не только популярностью самого долгоправящего монарха в британской истории, но и внешним видом куклы, которая не только похожа на Елизавету II, но и одета в такой же наряд, в котором королева отмечала 60-летие на троне.

Коллекционная кукла продавалась в элегантном платье цвета слоновой кости с голубой лентой, украшенной орденами. Диадема, аксессуары и белые туфли завершили образ игрушечной королевы.

Даже упаковка Барби-Елизаветы II была разработана таким образом, чтобы воспроизвести тронный зал Букингемского дворца для тех, "кто захочет оставить куклу в своей коробке, чтобы сохранить ее коллекционную ценность".

Напомним, в июне этого года Великобритания будет торжественно отмечать 70 лет правления Ее Величества. В день 96-летия королевы Букингемский дворец представил ее новый портрет, где она изображена между двумя белыми пони.