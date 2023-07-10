51-летняя София Вергара показала потрясающую фигуру в купальнике

Звезда "Американской семейки" таким образом отпраздновала 30 миллионов подписчиков в Instagram.

Актриса София Вергара, которая празднует сегодня 51-летие, порадовала своих подписчиков потрясающими снимками в неоново-зеленом купальнике, отпраздновав получение 30 миллионов подписчиков в Instagram. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда сериала "Американская семейка", а также фильмов "Красотки в бегах" и "Мачете убивает", сейчас проводит отпуск в Италии в компании своего мужа Джо Манганьелло.

София Вергара и Джо Манганьелло Фото: Instagram sofiavergara

"30 000 000 подписчиков! Спасибо всем! Спасибо за то, что вы всегда рядом со мной! Спасибо, что всегда поддерживаете меня во всем, что я делаю!", — подписала София пост в Instagram.

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Актриса также является ведущей шоу America's Got Talent и фанаты уже раскритиковали двухнедельный перерыв проекта.

София Вергара Фото: Instagram sofiavergara София Вергара Фото: Instagram sofiavergara

Но, судя по соцсетям певицы, она отлично проводит время.

София и Джо постят фото из живописных уголков Италии и наслаждаются местной кухней. А София демонстрирует изумительную фигуру в ярких летних нарядах. Они уже успели покататься на яхте, сходить в местный знаменитый ресторан, который посещали многие голливудские звезды, и встретиться с друзьями.

Колумбийской красавице сегодня, 10 июля, исполняется 51 год.

Напомним, София Вергара и Джо Манганьелло, звезда сериала "Настоящая кровь", поженились в 2015 году, а до этого встречались 17 месяцев.

София Вергара и Джо Манганьелло Фото: Instagram sofiavergara

У Софии есть сын от первого брака.

В прошлом месяце София и ее муж второй раз за год выставили на продажу свой дом с семью спальнями и 11 ванными комнатами.

Пара выставила на продажу свой особняк в Беверли-Хиллз в итальянском стиле чуть менее чем за 18 миллионов долларов, что на 2 миллиона долларов меньше, чем год назад.

София купила имение в 2014 году за 10,6 миллионов долларов, прежде чем выйти замуж за Манганьелло.