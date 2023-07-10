Рами Малек флиртовал с Эммой Коррин на концерте

Недавно оскароносный актер расстался со своей давней подругой Люси Бойнтон.

42-летнего актера Рами Малека, звезду фильма "Богемская рапсодия", видели флиртующим с 27-летней звездой сериала "Корона" Эммой Коррин. Об этом пишет Daily Mail.

Пара флиртовала и целовалась на трибунах во время концерта Брюса Спрингстина.

Недавно стало известно, что Рами расстался со своей подругой Люси Бойнтон, которой он даже признавался в любви. Но актер скрытен и не ведет соцсети, так что о его новых романах ничего не было известно.

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Последний раз звезду "Мистера Робота" видели с Люси на церемонии вручения премии BAFTA в феврале.

А на концерт Брюса Спрингстина, который прошел в Гайд-парке в Лондоне в субботу, Рами Малек прибыл сам и прятал лицо за солнцезащитными очками и под капюшоном. Он прошел на свое место и позже к нему присоединилась Эмма Коррин.

Актриса, сыгравшая в "Короне" принцессу Диану, заявила, что идентифицирует себя, как небинарную персону.

Но в компании Рами ей явно было очень комфортно. Они болтали, перешептывались и прикасались друг к другу. А потом Малек одолжил Эмме свою куртку, когда стало прохладно.

Эмма, которая встречалась с мужчинами и женщинами, ранее была связана с сценографом Ибби Нджоем, прежде чем публично заявить о своей гомосексуальности в 2021 году.

Она сказала Vogue : "Я разрабатываю все эти сложные вопросы гендера и сексуальности". И призналась, что в партнере ее привлекает прежде всего его личность, а не его пол, резюмировав: "Мне нравятся люди".

К слову, концерт Брюса Спрингстина посетили многие звездные гости. На трибунах были Стелла Маккартни, Кейт Хадсон и Джон Бон Джови.

Напомним, Эмма Коррин в модных кругах прославилась тем, что часто выбирает для красных дорожек странные, или авангардные наряды. Так, на одну из премий "Золотой глобус" она надела странное платье скучного бежевого цвета и дополнила образ аксессуаром в виде купальной шапочки. Все вместе смотрелось очень нелепо, что обеспечило звезде место в топе дурно одевающихся селебрити.