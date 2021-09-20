Кейт Уинслет и Элизабет Олсен. Самые скучные платья церемонии Эмми - 2021

В Лос-Анджелесе состоялась 73-я церемония награждения престижной премией "Эмми". Однако не все селебрити выбрали яркие наряды

В США прошла 73-я по счету церемония вручения телевизионной премии "Эмми". Награда присуждается Академией телевизионных наук и искусств США. Однако сюрпризов на церемонии не произошло. Ожидаемо, триумфатором стал сериал "Корона" про жизнь ныне здравствующей королевы Елизаветы II.

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Не отличались оригинальностью и наряды приглашенных звезд. Особенно контраст был заметен после Met Gala, который хоть и прошел с меньшим размахом, чем ранее, но все же заставил селебрити нарядиться.

На церемонию "Эмми" подавляющее большинство актеров и актрис выбрали беспроигрышный вариант – элегантно и в меру роскошно. Однако, надо отметить, что на этой церемонии, наверное впервые за долго время мужские наряды привлекали больше внимания, чем женские.

Фокус выбрал пять самых скучных нарядов 73-й церемонии "Эмми"

Кейт Уинслет

[ + – ] Кейт Уинслет в Armani Privé Фото: Getty Images

Британская актриса, в чьей коллекции уже имеется внушительный набор наград, получила "Эмми" за роль в детективном сериале "Мейр из Исттауна". Но наряд для такого важного события она выбрала невыразительный. Да, платье от Armani Privé отвечало всем требованиям дресс-кода, оттеняло естественную красоту актрисы, но было одним из самых скучных на церемонии.

Кэрри Вашингтон

[ + – ] Кэрри Вашингтон в Etro Фото: Getty Images

Звезда сериала "Скандал" и фильма "Джанго освобожденный" всегда отличалась безупречным вкусом. Даже свое платье от Etro она выбрала, руководствуясь дресс-кодом, и оно отвечало всем требованиям: элегантное, вечернее, длина в пол. Но даже яркая внешность актрисы не смогла его спасти.

Эмма Коррин

[ + – ] Эмма Коррин в Miu Miu Фото: Getty Images

Звезда сериала "Корона" исполнила в нем роль принцессы Дианы, которая всегда привлекала внимание своими смелыми нарушениями королевского дресс-кода. Однако попытка Эммы соригинальничать на церемонии "Эмми" имела обратный эффект. Ее наряд от Miu Miu модные критики уже успели разнести в пух и прах. Особенно досталось мешковатому фасону и нелепой шапочке.

Элизабет Олсен

[ + – ] Элизабет Олсен в The Row Фото: Getty Images

Актриса прославилась благодаря ролям в супергеройских "Мстителях" и "ВандаВижен", но на мероприятие она выбрала простое платье от The Row. По мнению журналистов – слишком простое. Поклонники актрисы даже писали в соцсетях, что хоть Олсен им и нравится, но ее наряд – кошмарен и катастрофически скучен. Не спасли образ даже серьги-люстры от Chopard.

Джиллиан Андерсон

[ + – ] Джиллиан Андерсон в Chloé Фото: Getty Images

Джиллиан забрала свою вторую статуэтку "Эмми" за роль Маргарет Тэтчер в телесаге "Корона". И в сериале был эпизод, когда "железная леди" Тэтчер, будучи приглашенной в гости к королеве, одевается не так как следовало. Аналогичная ситуация произошла и на церемонии. Платье Андерсон назвали одновременно и скучным и худшим на церемонии. Не спас его и бренд, а это был Chloé. Платье актрисы сравнили со скатертью. Впрочем, ее триумф это не омрачило. Платье можно больше и не надевать, а "Эмми" навсегда останется на полке.