Кейт Вінслет та Елізабет Олсен. Найнудніші сукні церемонії Еммі — 2021

У Лос-Анджелесі відбулася 73-я церемонія нагородження престижною премією "Еммі". Однак не всі селебріті вибрали яскраві вбрання.

У США пройшла 73-я за рахунком церемонія вручення телевізійної премії "Еммі". Нагорода присуджується Академією телевізійних наук і мистецтв США. Однак сюрпризів на церемонії не відбулося. Очікувано, тріумфатором став серіал "Корона" про життя нині здорової королеви Єлизавети II.

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Не відрізнялися оригінальністю і наряди запрошених зірок. Особливо контраст був помітний після Met Gala, який хоч і пройшов із меншим розмахом, ніж раніше, але все ж змусив селебріті вбратися.

На церемонію "Еммі" переважна більшість акторів та акторок обрали безпрограшний варіант — елегантно і в міру розкішно. Однак, треба зазначити, що на цій церемонії, напевно вперше за довгий час чоловіче вбрання привертали більше уваги, ніж жіночі.

Фокус вибрав п'ять найбільш нудних нарядів 73-ї церемонії "Еммі"

Кейт Вінслет

[ + – ] Кейт Вінслет в Armani Privé Фото: Getty Images

Британська акторка, в чиїй колекції вже є значний набір нагород, отримала "Еммі" за роль у детективному серіалі "Мейр із Істтауна". Але наряд для такої важливої події вона вибрала невиразний. Так, сукня від Armani Privé відповідала всім вимогам дрес-коду, відтіняла природну красу акторки, але була однією з найбільш нудних на церемонії.

Керрі Вашингтон

[ + – ] Керрі Вашингтон в Etro Фото: Getty Images

Зірка серіалу "Скандал" і фільму "Джанго звільнений" завжди відрізнялася бездоганним смаком. Навіть свою сукню від Etro вона вибрала, керуючись дрес-кодом, і вона відповідала всім вимогам: елегантна, вечірня, довжина в підлогу. Але навіть яскрава зовнішність акторки не змогла її врятувати.

Емма Коррін

[ + – ] Емма Коррін у Miu Miu Фото: Getty Images

Зірка серіалу "Корона" зіграла в ньому роль принцеси Діани, яка завжди привертала увагу своїми сміливими порушеннями королівського дрес-коду. Однак спроба Емми бути оригінальною на церемонії "Еммі" мала зворотний ефект. Її наряд від Miu Miu модні критики вже встигли рознести в пух і прах. Особливо дісталося мішкуватому фасону і безглуздому капелюшку.

Елізабет Олсен

[ + – ] Елізабет Олсен у The Row Фото: Getty Images

Акторка прославилася завдяки ролям у супергеройських "Месники" і "ВандаВіжен", але на захід вона вибрала просту сукню від The Row. На думку журналістів — занадто просту. Шанувальники акторки навіть писали в соцмережах, що хоч Олсен їм і подобається, але її наряд — кошмар і катастрофічно нудний. Не врятували образ навіть сережки-люстри від Chopard.

Джилліан Андерсон

[ + – ] Джилліан Андерсон у Chloé Фото: Getty Images

Джилліан забрала свою другу статуетку "Еммі" за роль Маргарет Тетчер у телесазі "Корона". І в серіалі був епізод, коли "залізна леді" Тетчер, будучи запрошеною в гості до королеви, одягається не так як треба. Аналогічна ситуація сталася і на церемонії. Сукню Андерсон назвали одночасно і нудною і гіршою на церемонії. Не врятував її і бренд, а це був Chloé. Сукню акторки порівняли зі скатертиною. Утім, її тріумф це не затьмарило. Сукню можна більше і не вдягати, а "Еммі" назавжди залишиться на полиці.