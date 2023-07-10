Кайли Дженнер пришлось удалить видео с сумочкой за 300 тысяч долларов после скандала

Миллионершу раскритиковали за то, что она "выставляет напоказ свое богатство".

25-летнюю Кайли Дженнер, самую богатую из клана Дженнер-Кардашьян, вынудили удалить видео с баснословно дорогой сумочкой Birkin за 300 тысяч долларов, которое она разместила в TikTok. Об этом пишет Daily Mail.

Поклонники раскритиковали Кайли Дженнер за то, что она "демонстрировала свое богатство".

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25-летняя миллиардерша была одета в облегающее шелковое платье с вырезом на шее, которое она сочетала с дизайнерской сумкой Faubourg Birkin, подаренной ей на 25-летие.

То самое видео Кайли Дженнер

Сумочка, которая выглядит как флагманский магазин Hermes, как говорят, оценивается почти в 300 000 долларов.

Подписчики призвали Кайли не выставлять напоказ свое богатство, когда она продемонстрировала дизайнерский аксессуар, который, по их словам, "ужасно смотрелся с ее нарядом".

К слову, "ужасный", но очень дорогой аксессуар Кайли сочетала с шелковым платье миди от Saks Potts, туфлями на каблуке из ПВХ от Coperni и украшениями от Cartier.

Фанаты написали ей, что "стильная женщина подбирает сумочку под наряд", а не просто берет в руки, "что подороже".

Те самые сумки Биркин за 300 тысяч долларов Фото: Instagram Hermes

Видимо, Кайли Дженнер болезненно восприняла критику, потому что быстро удалила видео.

Кайли Дженнер часто критикуют за то, что она хвастается своим богатством в соцсетях, публикуя фото из частного самолета за 72 миллиона долларов, фото с дорогих яхт, лимузинов, или из шикарных отелей. Ее состояние оценивается в 700 миллионов долларов.

Напомним, недавно Кайли Дженнер рассталась со своим бойфрендом Трэвисом Скоттом, с которым они вместе воспитывают двоих детей: пятилетнюю дочь Сторми и 17-месячного сына Айре.

Теперь, по слухам, Кайли Дженнер встречается с 27-летним актером Тимоти Шаламе. Они начали отношения еще в апреле этого года, но они так тщательно скрываются от папарацци, что пока нет ни одного фото, где бы можно было разглядеть их вместе.