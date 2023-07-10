Актриса Кристен Белл собрала рекордное количество звезд за праздничным столом

Рядом сидели Дженнифер Энистон, Джимми Фэллон и многие другие селебрити.

Актриса Кристен Белл, звезда "Холодного сердца", поделилась фотографией своих друзей за ужином, и это самый насыщенный список гостей за всю историю существования соцсетей, как его уже окрестили таблоиды. Об этом пишет BuzzFeed

Список гостей на этом загородном ужине, на котором присутствовала Кристен Белл, был просто невероятным.

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В пятницу 42-летняя актриса "Холодного сердца" поделилась серией фотографий во время отпуска со своим мужем Дэксом Шепардом и их дочерьми Линкольн, 10 лет, и Дельтой, 8 лет, в Айдахо.

Кристен Белл с мужем

Но всеобщее внимание привлекла фотография звездного ужина в South Fork Lodge.

Так, за столом радостно улыбающихся в камеру гостей можно разглядеть Дженнифер Энистон. А также ее коллегу по сериалу "Друзья" – Кортни Кокс с ее женихом Джонни МакДейдом из Snow Patrol.

Гости Кристен Белл за ужином Фото: Instagram kristenanniebell

Также там был актер Адам Скотт из проекта "Парки и зоны отдыха".

Кристен Белл и Адам Скотт

Джейсон Бейтман, выпускник программы "Замедленное развитие" и его жена Аманда Анка.

Конечно же, там был и известный телеведущий Джимми Киммел, который прятался за спиной своей жены Молли МакНирни.

И не менее известный ведущий шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon на NBC Джимми Фэллон со своей женой Нэнси Ювонен.

За столом Кристен Белл был также Джон Мулани и актриса Оливия Манн. А также ведущий Шири Эпплби и блогер Марк Робер.

Кроме уже упомянутых знаменитостей там был ведущий CNN Джейк Таппер и его жена Дженнифер и известный ресторатор Дэвид Чанг с женой.

Не исключено, что там были и другие знаменитости, но за столом собралось больше 20 человек, так что кого-то журналисты могли и пропустить.

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