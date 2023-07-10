Бейонсе выступила в платье-украшении от Tiffany & Co. (фото)

Артистка начала тур по Северной Америке.

41-летняя американская певица Бейонсе выступила на концерте в Торонто в платье-украшении. Снимками звезда сцены делится в своем Instagram с более чем 300 млн подписчиков.

Накануне артистка открыла североамериканскую часть тура Renaissance концертом в одном из крупнейших городов Канады. На сцену знаменитость вышла в платье, которое специально для нее изготовил ювелирный дом Tiffany & Co.

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Бейонсе

"Амбассадор дома @Beyonce носит индивидуальное платье Tiffany & Co. Elsa Peretti® Mesh для открытия RENAISSANCE WORLD. Мастерицы изготовили уникальное платье из чувственных сетчатых лент, символизируя инновационный артистизм Перетти, чувственность современного стиля", — отметили представители ювелирного дома.

Платье выглядело как сплошное украшение на теле американской певицы. Ее длинные роскошные волосы были распущены. А к концертному образу Бейонсе добавила лаконичные серьги.

Бейонсе

Напомним, Бейонсе с дочкой отправилась на свадьбу свекрови.

Также Фокус писал об отдыхе Бейонсе на озере Комо.