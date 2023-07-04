Бейонсе со старшей дочерью надели элегантные платья на свадьбу матери Jay-Z (фото)

Блю Айви является точной копией своей звездной мамы.

Related video

41-летняя американская певица Бейонсе и ее старший ребенок, 11-летняя дочь Блю Айви выбрали элегантные наряды на пышную свадьбу матери Jay-Z, Глории Картер, в ресторане Tribeca 360° на Манхэттене. Об этом пишет Daily Mail.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Девочка, которая в настоящее время подтанцовывает у своей знаменитой матери, надела зеленое шелковое платье. Блю Айви завершила образ босоножками, сережками и ожерельем.

Бейонсе, которая полагается в выборе нарядов на стилистов Кей Джей Муди и Марни Сенофонте, продемонстрировала декольте в боди Dolce & Gabbana x Kim 'Marquisette' персикового цвета, которое она сочетала с подходящей юбкой и с розовыми перьями. Роскошный ансамбль артистка дополнила подходящей сумочкой.

Jay-Z вошел в здание впереди дам в синем костюме и галстуке. Это был эмоциональный день для 53-летнего уроженца Бруклина, поскольку он сыграл важную роль в том, чтобы помочь своей матери Глории принять свою ориентацию и стать лесбиянкой шесть лет назад.

Ранее Фокус писал, что Бейонсе в ярком желтом костюме посетила первый показ Фаррелла Уильямса.