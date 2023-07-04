Бейонсе зі старшою донькою одягнули елегантні сукні на весілля матері Jay-Z (фото)

Блю Айві є точною копією своєї зіркової мами.

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41-річна американська співачка Бейонсе та її старша дитина, 11-річна донька Блю Айві, обрали елегантне вбрання на пишне весілля матері Jay-Z, Глорії Картер, у ресторані Tribeca 360° на Мангеттені. Про це пише Daily Mail.

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Дівчинка, яка нині підтанцьовує у своєї знаменитої матері, одягла зелену шовкову сукню. Блю Айві завершила образ босоніжками, сережками та намистом.

Бейонсе, яка покладається у виборі вбрання на стилістів Кей Джей Муді і Марні Сенофонте, продемонструвала декольте в боді Dolce & Gabbana x Kim 'Marquisette' персикового кольору, яке вона поєднувала з підходящою спідницею і з рожевим пір'ям. Розкішний ансамбль артистка доповнила відповідною сумочкою.

Jay-Z увійшов до будівлі попереду дам у синьому костюмі та краватці. Це був емоційний день для 53-річного уродженця Брукліна, оскільки він зіграв важливу роль у тому, щоб допомогти своїй матері Глорії прийняти свою орієнтацію і стати лесбійкою шість років тому.

Раніше Фокус писав, що Бейонсе в яскравому жовтому костюмі відвідала перший показ Фаррелла Вільямса.