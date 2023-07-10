Ева Лонгория проводит время в Испании с мужем и сыном (фото)

Знаменитость продемонстрировала свое подтянутое телосложение во время семейного дня.

48-летняя американская актриса и продюсер Ева Лонгория была замечена на курорте в Марбелье, Испания. Знаменитость отправилась в семейный поход в компании с мужем и сыном. Об этом пишет Daily Mail.

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Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки", которая недавно дебютировала в режиссуре, показала результаты регулярных физических тренировок в черным топе без бретелек и джинсовых шортах. Ева появилась без макияжа и уложила свои темные пряди в небрежный пучок. Актриса дополнила прогулочный образ кроссовками и черной сумкой.

Ее супруг, 55-летний Хосе Бастон был в комфортной белой футболке с длинными рукавами и бирюзовых шортах. Он также дополнил аутфит темно-синими кроссовками и белой кепкой. 5-летний Сантьяго выглядел очаровательно в черной футболке без рукавов, шортах и кроссовках. Малыш нес оранжевую бутылку с водой для всей семьи.

Во время своего приключения семья, похоже, искала бабочек. Они также пересекли несколько небольших ручьев и поднялись по каменистым тропинкам.

Напомним, Ева Лонгория присоединилась к своему супругу, 55-летнему медиамагнату Хосе Бастону на вечеринке по случаю празднования 15-летия производственной компании Bambú в Мадриде.

Также Фокус писал, что Еву Лонгорию заметили на пляже с маленьким сыном.