Знаменитость, которая пережила три развода, беспокоится за свое будущее.

53-летняя американская певица Дженнифер Лопес встретилась с адвокатом, который специализируется на разводах. Об этом пишет Marca.

Жена Бена Аффлека приняла профилактические меры, обратившись к своим адвокатам, чтобы подготовиться к вероятному разводу.

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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек Фото: Getty

Сообщается, что певица рассматривает послебрачный договор, который похож на добрачный. Учитывая то, что двое знаменитостей пережили развод, они хотят, чтобы ничего не было оставлено на произвол судьбы.

Джей Ло, которая пережила уже три развода, понимает, что ничто не вечно. Остается неизвестным, когда и как может закончиться срок ее отношений с Аффлеком.

Как сообщается, Бен положительно отреагировал на намерения жены, заявив, что в это время он желает пространства и покоя. Актер готов подписать что угодно, чтобы сделать Дженнифер счастливой, поскольку он истощен прошлыми спорами.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек Фото: Getty

В результате юристы якобы составили проект контракта, который определяет справедливое распределение активов в случае развода. Отметим, что состояние Лопес оценивается в примерно 400 млн долларов, а Аффлека — 200.

Напомним, Джей Ло и Бен Аффлек с дочерью актера от предыдущего брака отметили День независимости США.

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